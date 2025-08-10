Squid Game প্রাইস (SQUID)
Squid Game(SQUID) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 37.15KUSD। SQUID থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SQUID থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SQUID এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Squid Game থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Squid Game থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Squid Game থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Squid Game থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.66%
|30 দিন
|$ 0
|+8.08%
|60 দিন
|$ 0
|-53.94%
|90 দিন
|$ 0
|--
Squid Game এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.66%
-0.66%
-3.79%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Embracing the widespread fascination with the Netflix series, this token is a playful homage to the iconic show, combining elements of entertainment with the decentralized realm of blockchain. With a nod to the memorable characters and intense games portrayed in the series, "Squid Games" token emerges as a vibrant and engaging community-driven initiative. Its foundation lies in the spirit of fun and the unpredictability reminiscent of the challenges witnessed on-screen. The token's ecosystem revolves around a lighthearted yet robust approach to meme culture. It features playful tokenomics and mechanics that mirror the dynamics of the games showcased in the Netflix series. Holders of "Squid Games" tokens participate in various community-driven activities, drawing parallels to the suspenseful games depicted in the show. The project boasts an enthusiastic and active community that revels in the shared experience of being part of this meme-driven phenomenon. Its Discord and Telegram channels buzz with discussions, memes, and engaging activities, fostering a sense of camaraderie among its members. Please note that this project is not related to the Show and is purely meme.
Squid Game (SQUID) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SQUIDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
