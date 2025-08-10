DRIP সম্পর্কে আরও

SOL DRIP লোগো

SOL DRIP প্রাইস (DRIP)

তালিকাভুক্ত নয়

SOL DRIP (DRIP) লাইভ প্রাইস চার্ট

+8.40%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে SOL DRIP (DRIP) এর প্রাইস

SOL DRIP(DRIP) বর্তমানে 0.00008815USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 82.94KUSD। DRIP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

SOL DRIP এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+7.90%
SOL DRIP এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
941.29M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DRIP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DRIP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ SOL DRIP (DRIP) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, SOL DRIP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SOL DRIP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000551569 ছিল।
গত 60 দিনে, SOL DRIP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000646682 ছিল।
গত 90 দিনে, SOL DRIP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+7.90%
30 দিন$ -0.0000551569-62.57%
60 দিন$ -0.0000646682-73.36%
90 দিন$ 0--

SOL DRIP (DRIP) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

SOL DRIP এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00007737
$ 0.00007737$ 0.00007737

$ 0.00008811
$ 0.00008811$ 0.00008811

$ 0.0003648
$ 0.0003648$ 0.0003648

+0.60%

+7.90%

-25.18%

SOL DRIP (DRIP) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 82.94K
$ 82.94K$ 82.94K

941.29M
941.29M 941.29M

SOL DRIP (DRIP) কী?

$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

SOL DRIP (DRIP) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SOL DRIP (DRIP) এর টোকেনোমিক্স

SOL DRIP (DRIP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DRIPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: SOL DRIP (DRIP) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DRIP থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DRIP থেকে VND
2.31966725
1 DRIP থেকে AUD
A$0.0001348695
1 DRIP থেকে GBP
0.000065231
1 DRIP থেকে EUR
0.0000749275
1 DRIP থেকে USD
$0.00008815
1 DRIP থেকে MYR
RM0.000373756
1 DRIP থেকে TRY
0.0035850605
1 DRIP থেকে JPY
¥0.01295805
1 DRIP থেকে ARS
ARS$0.116754675
1 DRIP থেকে RUB
0.0070511185
1 DRIP থেকে INR
0.007732518
1 DRIP থেকে IDR
Rp1.4217739945
1 DRIP থেকে KRW
0.122429772
1 DRIP থেকে PHP
0.0050025125
1 DRIP থেকে EGP
￡E.0.004278801
1 DRIP থেকে BRL
R$0.0004786545
1 DRIP থেকে CAD
C$0.0001207655
1 DRIP থেকে BDT
0.010696121
1 DRIP থেকে NGN
0.1349920285
1 DRIP থেকে UAH
0.0036414765
1 DRIP থেকে VES
Bs0.0112832
1 DRIP থেকে CLP
$0.0851529
1 DRIP থেকে PKR
Rs0.024978184
1 DRIP থেকে KZT
0.047571029
1 DRIP থেকে THB
฿0.002849008
1 DRIP থেকে TWD
NT$0.002635685
1 DRIP থেকে AED
د.إ0.0003235105
1 DRIP থেকে CHF
Fr0.00007052
1 DRIP থেকে HKD
HK$0.000691096
1 DRIP থেকে MAD
.د.م0.000796876
1 DRIP থেকে MXN
$0.0016369455
1 DRIP থেকে PLN
0.000320866
1 DRIP থেকে RON
лв0.0003834525
1 DRIP থেকে SEK
kr0.0008435955
1 DRIP থেকে BGN
лв0.0001472105
1 DRIP থেকে HUF
Ft0.029911058
1 DRIP থেকে CZK
0.001849387
1 DRIP থেকে KWD
د.ك0.00002688575
1 DRIP থেকে ILS
0.0003023545