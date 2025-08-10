SofaCat প্রাইস (SOFAC)
SofaCat(SOFAC) বর্তমানে 0.00068468USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 66.62KUSD। SOFAC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SOFAC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SOFAC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SofaCat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SofaCat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001044521 ছিল।
গত 60 দিনে, SofaCat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004414481 ছিল।
গত 90 দিনে, SofaCat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001202539866036119 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+13.00%
|30 দিন
|$ +0.0001044521
|+15.26%
|60 দিন
|$ -0.0004414481
|-64.47%
|90 দিন
|$ -0.001202539866036119
|-63.72%
SofaCat এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.21%
+13.00%
+35.80%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!
SofaCat (SOFAC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
