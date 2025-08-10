SOFAC সম্পর্কে আরও

SofaCat (SOFAC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00068804
$0.00068804$0.00068804
+13.90%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে SofaCat (SOFAC) এর প্রাইস

SofaCat(SOFAC) বর্তমানে 0.00068468USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 66.62KUSD। SOFAC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

SofaCat এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+13.00%
SofaCat এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
97.30M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SOFAC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SOFAC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ SofaCat (SOFAC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, SofaCat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SofaCat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001044521 ছিল।
গত 60 দিনে, SofaCat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004414481 ছিল।
গত 90 দিনে, SofaCat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001202539866036119 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+13.00%
30 দিন$ +0.0001044521+15.26%
60 দিন$ -0.0004414481-64.47%
90 দিন$ -0.001202539866036119-63.72%

SofaCat (SOFAC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

SofaCat এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00060271
$ 0.00060271$ 0.00060271

$ 0.00068788
$ 0.00068788$ 0.00068788

$ 0.03221217
$ 0.03221217$ 0.03221217

-0.21%

+13.00%

+35.80%

SofaCat (SOFAC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 66.62K
$ 66.62K$ 66.62K

--
----

97.30M
97.30M 97.30M

SofaCat (SOFAC) কী?

SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

SofaCat (SOFAC) এর টোকেনোমিক্স

SofaCat (SOFAC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SOFACটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: SofaCat (SOFAC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SOFAC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SOFAC থেকে VND
18.0173542
1 SOFAC থেকে AUD
A$0.0010475604
1 SOFAC থেকে GBP
0.0005066632
1 SOFAC থেকে EUR
0.000581978
1 SOFAC থেকে USD
$0.00068468
1 SOFAC থেকে MYR
RM0.0029030432
1 SOFAC থেকে TRY
0.0278459356
1 SOFAC থেকে JPY
¥0.10064796
1 SOFAC থেকে ARS
ARS$0.90685866
1 SOFAC থেকে RUB
0.0547675532
1 SOFAC থেকে INR
0.0600601296
1 SOFAC থেকে IDR
Rp11.0432242604
1 SOFAC থেকে KRW
0.9509383584
1 SOFAC থেকে PHP
0.03885559
1 SOFAC থেকে EGP
￡E.0.0332343672
1 SOFAC থেকে BRL
R$0.0037178124
1 SOFAC থেকে CAD
C$0.0009380116
1 SOFAC থেকে BDT
0.0830790712
1 SOFAC থেকে NGN
1.0485121052
1 SOFAC থেকে UAH
0.0282841308
1 SOFAC থেকে VES
Bs0.08763904
1 SOFAC থেকে CLP
$0.66140088
1 SOFAC থেকে PKR
Rs0.1940109248
1 SOFAC থেকে KZT
0.3694944088
1 SOFAC থেকে THB
฿0.0221288576
1 SOFAC থেকে TWD
NT$0.020471932
1 SOFAC থেকে AED
د.إ0.0025127756
1 SOFAC থেকে CHF
Fr0.000547744
1 SOFAC থেকে HKD
HK$0.0053678912
1 SOFAC থেকে MAD
.د.م0.0061895072
1 SOFAC থেকে MXN
$0.0127145076
1 SOFAC থেকে PLN
0.0024922352
1 SOFAC থেকে RON
лв0.002978358
1 SOFAC থেকে SEK
kr0.0065523876
1 SOFAC থেকে BGN
лв0.0011434156
1 SOFAC থেকে HUF
Ft0.2323256176
1 SOFAC থেকে CZK
0.0143645864
1 SOFAC থেকে KWD
د.ك0.0002088274
1 SOFAC থেকে ILS
0.0023484524