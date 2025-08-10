Shrimp Paste প্রাইস (SHRIMP)
Shrimp Paste(SHRIMP) বর্তমানে 0.00007553USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 75.53KUSD। SHRIMP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SHRIMP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SHRIMP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Shrimp Paste থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Shrimp Paste থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000561521 ছিল।
গত 60 দিনে, Shrimp Paste থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000066663 ছিল।
গত 90 দিনে, Shrimp Paste থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001837776026264889 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+19.90%
|30 দিন
|$ +0.0000561521
|+74.34%
|60 দিন
|$ -0.0000066663
|-8.82%
|90 দিন
|$ -0.00001837776026264889
|-19.57%
Shrimp Paste এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-5.20%
+19.90%
+81.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Meet Moodeng's new neighbor! Baby Shrimp Paste the Capybara. Shrimp Paste is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.
Shrimp Paste (SHRIMP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SHRIMPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
