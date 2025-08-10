SHITZU সম্পর্কে আরও

Shitzu লোগো

Shitzu প্রাইস (SHITZU)

তালিকাভুক্ত নয়

Shitzu (SHITZU) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00200179
$0.00200179$0.00200179
+3.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Shitzu (SHITZU) এর প্রাইস

Shitzu(SHITZU) বর্তমানে 0.00200179USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 617.24KUSD। SHITZU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Shitzu এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.63%
Shitzu এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
306.24M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SHITZU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SHITZU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Shitzu (SHITZU) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Shitzu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Shitzu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005601368 ছিল।
গত 60 দিনে, Shitzu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000560196 ছিল।
গত 90 দিনে, Shitzu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006344692209789723 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+3.63%
30 দিন$ +0.0005601368+27.98%
60 দিন$ -0.0000560196-2.79%
90 দিন$ -0.0006344692209789723-24.06%

Shitzu (SHITZU) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Shitzu এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00192012
$ 0.00192012$ 0.00192012

$ 0.00204623
$ 0.00204623$ 0.00204623

$ 0.01005196
$ 0.01005196$ 0.01005196

-2.13%

+3.63%

+22.52%

Shitzu (SHITZU) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 617.24K
$ 617.24K$ 617.24K

--
----

306.24M
306.24M 306.24M

Shitzu (SHITZU) কী?

Meme coin community on Aurora focuses on promoting the NEAR eco and fostering camaraderie and promotions of member's content creation.

Shitzu (SHITZU) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Shitzu (SHITZU) এর টোকেনোমিক্স

Shitzu (SHITZU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SHITZUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

SHITZU থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SHITZU থেকে VND
52.67710385
1 SHITZU থেকে AUD
A$0.0030627387
1 SHITZU থেকে GBP
0.0014813246
1 SHITZU থেকে EUR
0.0017015215
1 SHITZU থেকে USD
$0.00200179
1 SHITZU থেকে MYR
RM0.0084875896
1 SHITZU থেকে TRY
0.0814127993
1 SHITZU থেকে JPY
¥0.29426313
1 SHITZU থেকে ARS
ARS$2.651370855
1 SHITZU থেকে RUB
0.1601231821
1 SHITZU থেকে INR
0.1755970188
1 SHITZU থেকে IDR
Rp32.2869309637
1 SHITZU থেকে KRW
2.7802460952
1 SHITZU থেকে PHP
0.1136015825
1 SHITZU থেকে EGP
￡E.0.0971668866
1 SHITZU থেকে BRL
R$0.0108697197
1 SHITZU থেকে CAD
C$0.0027424523
1 SHITZU থেকে BDT
0.2428971986
1 SHITZU থেকে NGN
3.0655211881
1 SHITZU থেকে UAH
0.0826939449
1 SHITZU থেকে VES
Bs0.25622912
1 SHITZU থেকে CLP
$1.93372914
1 SHITZU থেকে PKR
Rs0.5672272144
1 SHITZU থেকে KZT
1.0802859914
1 SHITZU থেকে THB
฿0.0646978528
1 SHITZU থেকে TWD
NT$0.059853521
1 SHITZU থেকে AED
د.إ0.0073465693
1 SHITZU থেকে CHF
Fr0.001601432
1 SHITZU থেকে HKD
HK$0.0156940336
1 SHITZU থেকে MAD
.د.م0.0180961816
1 SHITZU থেকে MXN
$0.0371732403
1 SHITZU থেকে PLN
0.0072865156
1 SHITZU থেকে RON
лв0.0087077865
1 SHITZU থেকে SEK
kr0.0191571303
1 SHITZU থেকে BGN
лв0.0033429893
1 SHITZU থেকে HUF
Ft0.6792473828
1 SHITZU থেকে CZK
0.0419975542
1 SHITZU থেকে KWD
د.ك0.00061054595
1 SHITZU থেকে ILS
0.0068661397