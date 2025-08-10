Shadow Token প্রাইস (SHDW)
Shadow Token(SHDW) বর্তমানে 0.110215USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.82MUSD। SHDW থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SHDW থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SHDW এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Shadow Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00310907 ছিল।
গত 30 দিনে, Shadow Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0293013521 ছিল।
গত 60 দিনে, Shadow Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0062519568 ছিল।
গত 90 দিনে, Shadow Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0321399324461443 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00310907
|+2.90%
|30 দিন
|$ +0.0293013521
|+26.59%
|60 দিন
|$ +0.0062519568
|+5.67%
|90 দিন
|$ -0.0321399324461443
|-22.57%
Shadow Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.72%
+2.90%
+15.61%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows!
Shadow Token (SHDW) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SHDWটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
