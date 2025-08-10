SN76 সম্পর্কে আরও

Safe Scan লোগো

Safe Scan প্রাইস (SN76)

তালিকাভুক্ত নয়

Safe Scan (SN76) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.802269
+12.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
আজকে Safe Scan (SN76) এর প্রাইস

Safe Scan(SN76) বর্তমানে 0.802269USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.40MUSD। SN76 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Safe Scan এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
Safe Scan এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SN76 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN76 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Safe Scan (SN76) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Safe Scan থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.086413 ছিল।
গত 30 দিনে, Safe Scan থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1464689676 ছিল।
গত 60 দিনে, Safe Scan থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3342655393 ছিল।
গত 90 দিনে, Safe Scan থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.086413+12.07%
30 দিন$ -0.1464689676-18.25%
60 দিন$ -0.3342655393-41.66%
90 দিন$ 0--

Safe Scan (SN76) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Safe Scan এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.707606
$ 0.803949
$ 1.49
+2.87%

+12.07%

+1.42%

Safe Scan (SN76) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.40M
--
1.74M
Safe Scan (SN76) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Safe Scan (SN76) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Safe Scan (SN76) এর টোকেনোমিক্স

Safe Scan (SN76) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN76টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SN76 থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SN76 থেকে VND
21,111.708735
1 SN76 থেকে AUD
A$1.22747157
1 SN76 থেকে GBP
0.59367906
1 SN76 থেকে EUR
0.68192865
1 SN76 থেকে USD
$0.802269
1 SN76 থেকে MYR
RM3.40162056
1 SN76 থেকে TRY
32.62828023
1 SN76 থেকে JPY
¥117.933543
1 SN76 থেকে ARS
ARS$1,062.6052905
1 SN76 থেকে RUB
64.17349731
1 SN76 থেকে INR
70.37503668
1 SN76 থেকে IDR
Rp12,939.82076907
1 SN76 থেকে KRW
1,114.25536872
1 SN76 থেকে PHP
45.52876575
1 SN76 থেকে EGP
￡E.38.94213726
1 SN76 থেকে BRL
R$4.35632067
1 SN76 থেকে CAD
C$1.09910853
1 SN76 থেকে BDT
97.34732046
1 SN76 থেকে NGN
1,228.58672391
1 SN76 থেকে UAH
33.14173239
1 SN76 থেকে VES
Bs102.690432
1 SN76 থেকে CLP
$774.991854
1 SN76 থেকে PKR
Rs227.33094384
1 SN76 থেকে KZT
432.95248854
1 SN76 থেকে THB
฿25.92933408
1 SN76 থেকে TWD
NT$23.9878431
1 SN76 থেকে AED
د.إ2.94432723
1 SN76 থেকে CHF
Fr0.6418152
1 SN76 থেকে HKD
HK$6.28978896
1 SN76 থেকে MAD
.د.م7.25251176
1 SN76 থেকে MXN
$14.89813533
1 SN76 থেকে PLN
2.92025916
1 SN76 থেকে RON
лв3.48987015
1 SN76 থেকে SEK
kr7.67771433
1 SN76 থেকে BGN
лв1.33978923
1 SN76 থেকে HUF
Ft272.22591708
1 SN76 থেকে CZK
16.83160362
1 SN76 থেকে KWD
د.ك0.244692045
1 SN76 থেকে ILS
2.75178267