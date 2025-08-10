RUNNER প্রাইস (RUNNER)
RUNNER(RUNNER) বর্তমানে 0.416892USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 416.89KUSD। RUNNER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RUNNER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RUNNER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, RUNNER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02819876 ছিল।
গত 30 দিনে, RUNNER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0837090787 ছিল।
গত 60 দিনে, RUNNER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4212184217 ছিল।
গত 90 দিনে, RUNNER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.11169055804467044 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.02819876
|+7.25%
|30 দিন
|$ +0.0837090787
|+20.08%
|60 দিন
|$ +0.4212184217
|+101.04%
|90 দিন
|$ +0.11169055804467044
|+36.60%
RUNNER এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-13.68%
+7.25%
+44.45%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Runner is the first-ever meme coin launched by Clanker on the Farcaster platform, representing an exciting expansion beyond Clanker's own primary token. As a pioneer in this space, Runner aims to capture the spirit of community-driven innovation, humor, and creativity, embodying the fun and experimental nature of meme coins while integrating seamlessly into the Farcaster ecosystem. The project is about having fun with this new AI meta.
