Robotaxi প্রাইস (TAXI)

Robotaxi (TAXI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01397723
$0.01397723$0.01397723
+4.30%1D
আজকে Robotaxi (TAXI) এর প্রাইস

Robotaxi(TAXI) বর্তমানে 0.01397723USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.40MUSD। TAXI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Robotaxi এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.33%
Robotaxi এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
100.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TAXI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TAXI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Robotaxi (TAXI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Robotaxi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00058019 ছিল।
গত 30 দিনে, Robotaxi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018356925 ছিল।
গত 60 দিনে, Robotaxi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000672752 ছিল।
গত 90 দিনে, Robotaxi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001057044165719913 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00058019+4.33%
30 দিন$ +0.0018356925+13.13%
60 দিন$ -0.0000672752-0.48%
90 দিন$ +0.001057044165719913+8.18%

Robotaxi (TAXI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Robotaxi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0133421
$ 0.0133421$ 0.0133421

$ 0.01415819
$ 0.01415819$ 0.01415819

$ 0.03189708
$ 0.03189708$ 0.03189708

-0.67%

+4.33%

+11.27%

Robotaxi (TAXI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

100.00M
100.00M 100.00M

Robotaxi (TAXI) কী?

INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future. Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry. The Robotaxi: A Revolution in the Making The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us! Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Robotaxi (TAXI) এর টোকেনোমিক্স

Robotaxi (TAXI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TAXIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

TAXI থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TAXI থেকে VND
367.81080745
1 TAXI থেকে AUD
A$0.0213851619
1 TAXI থেকে GBP
0.0103431502
1 TAXI থেকে EUR
0.0118806455
1 TAXI থেকে USD
$0.01397723
1 TAXI থেকে MYR
RM0.0592634552
1 TAXI থেকে TRY
0.5684539441
1 TAXI থেকে JPY
¥2.05465281
1 TAXI থেকে ARS
ARS$18.512841135
1 TAXI থেকে RUB
1.1180386277
1 TAXI থেকে INR
1.2260826156
1 TAXI থেকে IDR
Rp225.4391619869
1 TAXI থেকে KRW
19.4126952024
1 TAXI থেকে PHP
0.7932078025
1 TAXI থেকে EGP
￡E.0.6784547442
1 TAXI থেকে BRL
R$0.0758963589
1 TAXI থেকে CAD
C$0.0191488051
1 TAXI থেকে BDT
1.6959970882
1 TAXI থেকে NGN
21.4045902497
1 TAXI থেকে UAH
0.5773993713
1 TAXI থেকে VES
Bs1.78908544
1 TAXI থেকে CLP
$13.50200418
1 TAXI থেকে PKR
Rs3.9605878928
1 TAXI থেকে KZT
7.5429519418
1 TAXI থেকে THB
฿0.4517440736
1 TAXI থেকে TWD
NT$0.417919177
1 TAXI থেকে AED
د.إ0.0512964341
1 TAXI থেকে CHF
Fr0.011181784
1 TAXI থেকে HKD
HK$0.1095814832
1 TAXI থেকে MAD
.د.م0.1263541592
1 TAXI থেকে MXN
$0.2595571611
1 TAXI থেকে PLN
0.0508771172
1 TAXI থেকে RON
лв0.0608009505
1 TAXI থেকে SEK
kr0.1337620911
1 TAXI থেকে BGN
лв0.0233419741
1 TAXI থেকে HUF
Ft4.7427536836
1 TAXI থেকে CZK
0.2932422854
1 TAXI থেকে KWD
د.ك0.00426305515
1 TAXI থেকে ILS
0.0479418989