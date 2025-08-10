ROBOT প্রাইস (ROBOT)
ROBOT(ROBOT) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 600.54KUSD। ROBOT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ROBOT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ROBOT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ROBOT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ROBOT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, ROBOT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, ROBOT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.56%
|30 দিন
|$ 0
|-70.62%
|60 দিন
|$ 0
|-84.08%
|90 দিন
|$ 0
|--
ROBOT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
0.00%
+2.56%
+1.17%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ROBOT is here.The machines are memeing. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it. Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it’s military training and then it’s gg for y’all. What is ROBOT? Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords Built for degens Memeable. Programmable. Irreverent. The Culture Meme like a machine.
ROBOT (ROBOT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ROBOTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
