ROACORE প্রাইস (ROA)
ROACORE(ROA) বর্তমানে 0.01058834USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.22MUSD। ROA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ROA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ROA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ROACORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00018332 ছিল।
গত 30 দিনে, ROACORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003057171 ছিল।
গত 60 দিনে, ROACORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002475363 ছিল।
গত 90 দিনে, ROACORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00057370770189724 ছিল।
ROACORE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem.
ROACORE (ROA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ROAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 ROA থেকে VND
₫278.6321671
|1 ROA থেকে AUD
A$0.0162001602
|1 ROA থেকে GBP
￡0.0078353716
|1 ROA থেকে EUR
€0.009000089
|1 ROA থেকে USD
$0.01058834
|1 ROA থেকে MYR
RM0.0448945616
|1 ROA থেকে TRY
₺0.4306277878
|1 ROA থেকে JPY
¥1.55648598
|1 ROA থেকে ARS
ARS$14.02425633
|1 ROA থেকে RUB
₽0.8469613166
|1 ROA থেকে INR
₹0.9288091848
|1 ROA থেকে IDR
Rp170.7796535102
|1 ROA থেকে KRW
₩14.7059336592
|1 ROA থেকে PHP
₱0.600888295
|1 ROA থেকে EGP
￡E.0.5139580236
|1 ROA থেকে BRL
R$0.0574946862
|1 ROA থেকে CAD
C$0.0145060258
|1 ROA থেকে BDT
৳1.2847891756
|1 ROA থেকে NGN
₦16.2148779926
|1 ROA থেকে UAH
₴0.4374043254
|1 ROA থেকে VES
Bs1.35530752
|1 ROA থেকে CLP
$10.22833644
|1 ROA থেকে PKR
Rs3.0003120224
|1 ROA থেকে KZT
₸5.7141035644
|1 ROA থেকে THB
฿0.3422151488
|1 ROA থেকে TWD
NT$0.316591366
|1 ROA থেকে AED
د.إ0.0388592078
|1 ROA থেকে CHF
Fr0.008470672
|1 ROA থেকে HKD
HK$0.0830125856
|1 ROA থেকে MAD
.د.م0.0957185936
|1 ROA থেকে MXN
$0.1966254738
|1 ROA থেকে PLN
zł0.0385415576
|1 ROA থেকে RON
лв0.046059279
|1 ROA থেকে SEK
kr0.1013304138
|1 ROA থেকে BGN
лв0.0176825278
|1 ROA থেকে HUF
Ft3.5928355288
|1 ROA থেকে CZK
Kč0.2221433732
|1 ROA থেকে KWD
د.ك0.0032294437
|1 ROA থেকে ILS
₪0.0363180062