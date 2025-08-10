RIG TOKEN প্রাইস (RIG)
RIG TOKEN(RIG) বর্তমানে 0.00012885USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.88KUSD। RIG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RIG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RIG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, RIG TOKEN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, RIG TOKEN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000217042 ছিল।
গত 60 দিনে, RIG TOKEN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, RIG TOKEN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
RIG TOKEN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.06%
-4.85%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
RIG TOKEN is a classic and fun memecoin launchpad built on the BNB Chain, designed to bring humor, creativity, and accessibility to the world of crypto. The project serves as a platform for launching new memecoins in a safe, community-driven, and entertaining environment. With a focus on simplicity and virality, RIG TOKEN empowers meme creators and developers to bring their ideas to life while providing investors with early access to the next viral tokens. It combines the charm of internet culture with robust token launch tools, KYC support, and marketing strategies to create a thriving ecosystem for meme-based crypto innovation.
RIG TOKEN (RIG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RIGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
