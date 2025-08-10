REVV প্রাইস (REVV)
REVV(REVV) বর্তমানে 0.00160729USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.77MUSD। REVV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, REVV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, REVV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004938925 ছিল।
গত 60 দিনে, REVV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006357188 ছিল।
গত 90 দিনে, REVV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001472428308880669 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.17%
|30 দিন
|$ +0.0004938925
|+30.73%
|60 দিন
|$ +0.0006357188
|+39.55%
|90 দিন
|$ +0.0001472428308880669
|+10.08%
REVV এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.30%
-0.17%
+15.89%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.
|1 REVV থেকে VND
₫42.29583635
|1 REVV থেকে AUD
A$0.0024591537
|1 REVV থেকে GBP
￡0.0011893946
|1 REVV থেকে EUR
€0.0013661965
|1 REVV থেকে USD
$0.00160729
|1 REVV থেকে MYR
RM0.0068149096
|1 REVV থেকে TRY
₺0.0653684843
|1 REVV থেকে JPY
¥0.23627163
|1 REVV থেকে ARS
ARS$2.128855605
|1 REVV থেকে RUB
₽0.1285671271
|1 REVV থেকে INR
₹0.1409914788
|1 REVV থেকে IDR
Rp25.9240286287
|1 REVV থেকে KRW
₩2.2323329352
|1 REVV থেকে PHP
₱0.0912137075
|1 REVV থেকে EGP
￡E.0.0780178566
|1 REVV থেকে BRL
R$0.0087275847
|1 REVV থেকে CAD
C$0.0022019873
|1 REVV থেকে BDT
৳0.1950285686
|1 REVV থেকে NGN
₦2.4613878331
|1 REVV থেকে UAH
₴0.0663971499
|1 REVV থেকে VES
Bs0.20573312
|1 REVV থেকে CLP
$1.55264214
|1 REVV থেকে PKR
Rs0.4554416944
|1 REVV থেকে KZT
₸0.8673901214
|1 REVV থেকে THB
฿0.0519476128
|1 REVV থেকে TWD
NT$0.048057971
|1 REVV থেকে AED
د.إ0.0058987543
|1 REVV থেকে CHF
Fr0.001285832
|1 REVV থেকে HKD
HK$0.0126011536
|1 REVV থেকে MAD
.د.م0.0145299016
|1 REVV থেকে MXN
$0.0298473753
|1 REVV থেকে PLN
zł0.0058505356
|1 REVV থেকে RON
лв0.0069917115
|1 REVV থেকে SEK
kr0.0153817653
|1 REVV থেকে BGN
лв0.0026841743
|1 REVV থেকে HUF
Ft0.5453856428
|1 REVV থেকে CZK
Kč0.0337209442
|1 REVV থেকে KWD
د.ك0.00049022345
|1 REVV থেকে ILS
₪0.0055130047