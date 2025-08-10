RETSBA সম্পর্কে আরও

RETSBA লোগো

RETSBA প্রাইস (RETSBA)

তালিকাভুক্ত নয়

RETSBA (RETSBA) লাইভ প্রাইস চার্ট

+4.50%1D
আজকে RETSBA (RETSBA) এর প্রাইস

RETSBA(RETSBA) বর্তমানে 0.00675989USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.57MUSD। RETSBA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

RETSBA এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.41%
RETSBA এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
817.74M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ RETSBA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RETSBA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ RETSBA (RETSBA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, RETSBA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00028543 ছিল।
গত 30 দিনে, RETSBA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0221951274 ছিল।
গত 60 দিনে, RETSBA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0207240868 ছিল।
গত 90 দিনে, RETSBA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00028543+4.41%
30 দিন$ +0.0221951274+328.34%
60 দিন$ +0.0207240868+306.57%
90 দিন$ 0--

RETSBA (RETSBA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

RETSBA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0058399
$ 0.00740012
$ 0.00740012
-1.02%

+4.41%

+111.34%

RETSBA (RETSBA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 5.57M
--
817.74M
RETSBA (RETSBA) কী?

Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had.

RETSBA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 RETSBA থেকে VND
177.88650535
1 RETSBA থেকে AUD
A$0.0103426317
1 RETSBA থেকে GBP
0.0050023186
1 RETSBA থেকে EUR
0.0057459065
1 RETSBA থেকে USD
$0.00675989
1 RETSBA থেকে MYR
RM0.0286619336
1 RETSBA থেকে TRY
0.2749247263
1 RETSBA থেকে JPY
¥0.99370383
1 RETSBA থেকে ARS
ARS$8.953474305
1 RETSBA থেকে RUB
0.5407236011
1 RETSBA থেকে INR
0.5929775508
1 RETSBA থেকে IDR
Rp109.0304686067
1 RETSBA থেকে KRW
9.3886760232
1 RETSBA থেকে PHP
0.3836237575
1 RETSBA থেকে EGP
￡E.0.3281250606
1 RETSBA থেকে BRL
R$0.0367062027
1 RETSBA থেকে CAD
C$0.0092610493
1 RETSBA থেকে BDT
0.8202450526
1 RETSBA থেকে NGN
10.3520279471
1 RETSBA থেকে UAH
0.2792510559
1 RETSBA থেকে VES
Bs0.86526592
1 RETSBA থেকে CLP
$6.53005374
1 RETSBA থেকে PKR
Rs1.9154824304
1 RETSBA থেকে KZT
3.6480422374
1 RETSBA থেকে THB
฿0.2184796448
1 RETSBA থেকে TWD
NT$0.202120711
1 RETSBA থেকে AED
د.إ0.0248087963
1 RETSBA থেকে CHF
Fr0.005407912
1 RETSBA থেকে HKD
HK$0.0529975376
1 RETSBA থেকে MAD
.د.م0.0611094056
1 RETSBA থেকে MXN
$0.1255311573
1 RETSBA থেকে PLN
0.0246059996
1 RETSBA থেকে RON
лв0.0294055215
1 RETSBA থেকে SEK
kr0.0646921473
1 RETSBA থেকে BGN
лв0.0112890163
1 RETSBA থেকে HUF
Ft2.2937658748
1 RETSBA থেকে CZK
0.1418224922
1 RETSBA থেকে KWD
د.ك0.00206176645
1 RETSBA থেকে ILS
0.0231864227