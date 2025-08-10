Remint প্রাইস (RMT)
Remint(RMT) বর্তমানে 0.00004572USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 45.46KUSD। RMT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Remint থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Remint থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000109895 ছিল।
গত 60 দিনে, Remint থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000292000 ছিল।
গত 90 দিনে, Remint থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00006160657658029296 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.21%
|30 দিন
|$ -0.0000109895
|-24.03%
|60 দিন
|$ -0.0000292000
|-63.86%
|90 দিন
|$ -0.00006160657658029296
|-57.40%
Remint এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.43%
+4.21%
+9.64%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Crypto x Real Estate Remint Network is a groundbreaking real estate cryptocurrency project poised to revolutionize two powerhouse industries: real estate and decentralized finance (cryptocurrency). Currently, anyone with a smartphone can participate in Remint's innovative cloud mining process, earning Remint currency and thereby securing X amount of Remint tokens. These tokens will acquire monetary value upon Remint's public listing on exchanges. Serving as the cornerstone of the project, these tokens will drive the development of a multitude of features and use cases within the Remint ecosystem, establishing a solid foundation for its growth and sustainability. Please visit our Whitepaper for a more in-depth understanding. Decentralized Real Estate Application on Mobile (DREAM) This is just a demo version. The DREAM platform allows individuals to rent & buy real estate properties in a P2P manner. Properties owned by the Remint Network will also be available for rent, with a select few offered for sale. The decentralized application (DApp) accepts both cryptocurrency and conventional currencies as payment methods, but users paying with Remint currency will enjoy additional discounts.
Remint (RMT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RMTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 RMT থেকে VND
₫1.2031218
|1 RMT থেকে AUD
A$0.0000699516
|1 RMT থেকে GBP
￡0.0000338328
|1 RMT থেকে EUR
€0.000038862
|1 RMT থেকে USD
$0.00004572
|1 RMT থেকে MYR
RM0.0001938528
|1 RMT থেকে TRY
₺0.0018594324
|1 RMT থেকে JPY
¥0.00672084
|1 RMT থেকে ARS
ARS$0.06055614
|1 RMT থেকে RUB
₽0.0036571428
|1 RMT থেকে INR
₹0.0040105584
|1 RMT থেকে IDR
Rp0.7374192516
|1 RMT থেকে KRW
₩0.0634995936
|1 RMT থেকে PHP
₱0.00259461
|1 RMT থেকে EGP
￡E.0.0022192488
|1 RMT থেকে BRL
R$0.0002482596
|1 RMT থেকে CAD
C$0.0000626364
|1 RMT থেকে BDT
৳0.0055476648
|1 RMT থেকে NGN
₦0.0700151508
|1 RMT থেকে UAH
₴0.0018886932
|1 RMT থেকে VES
Bs0.00585216
|1 RMT থেকে CLP
$0.04416552
|1 RMT থেকে PKR
Rs0.0129552192
|1 RMT থেকে KZT
₸0.0246732552
|1 RMT থেকে THB
฿0.0014776704
|1 RMT থেকে TWD
NT$0.001367028
|1 RMT থেকে AED
د.إ0.0001677924
|1 RMT থেকে CHF
Fr0.000036576
|1 RMT থেকে HKD
HK$0.0003584448
|1 RMT থেকে MAD
.د.م0.0004133088
|1 RMT থেকে MXN
$0.0008490204
|1 RMT থেকে PLN
zł0.0001664208
|1 RMT থেকে RON
лв0.000198882
|1 RMT থেকে SEK
kr0.0004375404
|1 RMT থেকে BGN
лв0.0000763524
|1 RMT থেকে HUF
Ft0.0155137104
|1 RMT থেকে CZK
Kč0.0009592056
|1 RMT থেকে KWD
د.ك0.0000139446
|1 RMT থেকে ILS
₪0.0001568196