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remilio-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। REMILIO-এর মার্কেট ক্যাপ 84,346 USD। REMILIO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!remilio-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। REMILIO-এর মার্কেট ক্যাপ 84,346 USD। REMILIO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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REMILIO প্রাইসের তথ্য

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remilio প্রাইস (REMILIO)

তালিকাভুক্ত নয়

1 REMILIO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00008495
$0.00008495$0.00008495
+8.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
remilio (REMILIO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:52:57 (UTC+8)

remilio-এর আজকের প্রাইস

আজ remilio (REMILIO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.41% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান REMILIO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি REMILIO-এর জন্য $ 0

remilio বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 84,346 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 994.65M REMILIO। গত 24 ঘণ্টায়, REMILIO এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01344348 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, REMILIO গত ঘণ্টায় -0.10% এবং গত 7 দিনে +15.11% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

remilio (REMILIO) এর মার্কেট তথ্য

$ 84.35K
$ 84.35K$ 84.35K

--
----

$ 84.35K
$ 84.35K$ 84.35K

994.65M
994.65M 994.65M

994,646,804.245542
994,646,804.245542 994,646,804.245542

remilio এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 84.35K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। REMILIO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 994.65M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 994646804.245542। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 84.35K

remilio-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01344348
$ 0.01344348$ 0.01344348

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

+7.41%

+15.11%

+15.11%

remilio (REMILIO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, remilio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, remilio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, remilio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, remilio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+7.41%
30 দিন$ 0+8.14%
60 দিন$ 0+34.73%
90 দিন$ 0--

remilio এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য remilio (REMILIO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, REMILIO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
remilio (REMILIO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, remilio এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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remilio (REMILIO) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MemeSolana Ecosystem

remilio সম্পর্কে

আজকের remilio (REMILIO)-এর দাম কত?

লাইভ দাম Tk, যা গত 24 ঘন্টার মধ্যে দামের পরিবর্তন 7.41% প্রতিফলিত করে। এই সংখ্যাটি প্রতি কয়েক সেকেন্ডে পুনরায় হিসাব করা হয়, বিশ্বব্যাপী বাজারগুলিতে রিয়েল-টাইম ট্রেডিং প্রতিফলিত করার জন্য।

REMILIO-এর কতটি টোকেন প্রচলনে আছে?

REMILIO-এর প্রচলিত সরবরাহ 994646804.245542, যা বর্তমানে জনসাধারণের কাছে থাকা পরিমাণকে প্রতিফলিত করে। প্রচলিত সরবরাহ দাম নির্ধারণ এবং বাজার মূলধনকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উদীয়মান অ্যাসেটের ক্ষেত্রে।

বর্তমানে কতজন হোল্ডার remilio মালিকানাধীন আছে?

মর্থিত নেটওয়ার্কগুলিতে REMILIO-এর আনুমানিক -- ভিন্ন হোল্ডার রয়েছে। হোল্ডারের সংখ্যা বাড়ার অর্থ সাধারণত অ্যাসেটটির গ্রহণযোগ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া বোঝায়।

আজকের remilio-এর বাজার মূলধন কত?

বাজার মূলধন Tk10376423.26473167968000 পর্যন্ত রয়েছে, যা remilio-কে বিশ্বের #5607 র‍্যাঙ্কে স্থান দিয়েছে। বাজার মূলধন বিনিয়োগকারীদের অ্যাসেটটির তুলনামূলক আকার এবং পরিপক্কতা বুঝতে সাহায্য করে।

আজকে REMILIO কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে?

গত 24 ঘন্টায়, টোকেনটি Tk-- ট্রেডিং ভলিউম রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত শক্তিশালী তরলতা এবং বেশি ট্রেডারের অংশগ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

remilio-এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন কী কারণে হচ্ছে?

গত 24 ঘন্টায় 7.41% দামের সাম্প্রতিক পরিবর্তন বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের আচরণ, Solana Ecosystem,Meme-এর মধ্যে সামগ্রিক ক্যাটাগরির পারফরম্যান্স এবং -- ইকোসিস্টেমের আপডেটের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। গরম খবর বা বাড়তি ট্রেডিং আগ্রহও এতে অবদান রাখতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: remilio সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:52:57 (UTC+8)

remilio (REMILIO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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