RecTime প্রাইস (RTIME)
RecTime(RTIME) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 458.40KUSD। RTIME থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RTIME থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RTIME এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, RecTime থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, RecTime থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, RecTime থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, RecTime থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+11.65%
|30 দিন
|$ 0
|+7.17%
|60 দিন
|$ 0
|+6.14%
|90 দিন
|$ 0
|--
RecTime এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.10%
+11.65%
-10.44%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The world and technology are constantly evolving, and we've seen how the world of We have seen how the world of streaming is being dominated by centralized being dominated by centralized companies that limit the growth of young and abusing commissions with the most successful influencers. with the most successful influencers. At RecTime, we will use our token to build an ecosystem around our platform ecosystem around our platform to empower the streamers who work with us. streamers who work with us. Our goal as a decentralized as a decentralized company is to create a platform that is easy and accessible accessible platform, so that not only crypto-savvy investors can use it. investors with cryptographic knowledge can use it, but also people outside the but also people outside the Blockchain technology world can work with RecTime can work with RecTime in a simple way.
RecTime (RTIME) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RTIMEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
