RandomDEX প্রাইস (RDX)
RandomDEX(RDX) বর্তমানে 0.00093859USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 112.63KUSD। RDX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, RandomDEX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, RandomDEX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000756233 ছিল।
গত 60 দিনে, RandomDEX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001560155 ছিল।
গত 90 দিনে, RandomDEX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001140712282905276 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000756233
|+8.06%
|60 দিন
|$ -0.0001560155
|-16.62%
|90 দিন
|$ -0.001140712282905276
|-54.86%
RandomDEX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+5.77%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
RandomDEX helps users diversify their portfolios and discover new gems quickly and safely through our DEX randomization engine. We have multiple modes that provide unique benefits and allow customization for every risk appetite using both AI and Partner-generated eligible universes. Our AI RDX algorithm is also designed to allow seamless customisation and integrations of future new modes. Our initial modes, include safe, risk and alpha mode.
RandomDEX (RDX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RDXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 RDX থেকে VND
₫24.69899585
|1 RDX থেকে AUD
A$0.0014360427
|1 RDX থেকে GBP
￡0.0006945566
|1 RDX থেকে EUR
€0.0007978015
|1 RDX থেকে USD
$0.00093859
|1 RDX থেকে MYR
RM0.0039796216
|1 RDX থেকে TRY
₺0.0381724553
|1 RDX থেকে JPY
¥0.13797273
|1 RDX থেকে ARS
ARS$1.243162455
|1 RDX থেকে RUB
₽0.0750778141
|1 RDX থেকে INR
₹0.0823331148
|1 RDX থেকে IDR
Rp15.1385462677
|1 RDX থেকে KRW
₩1.3035888792
|1 RDX থেকে PHP
₱0.0532649825
|1 RDX থেকে EGP
￡E.0.0455591586
|1 RDX থেকে BRL
R$0.0050965437
|1 RDX থেকে CAD
C$0.0012858683
|1 RDX থেকে BDT
৳0.1138885106
|1 RDX থেকে NGN
₦1.4373473401
|1 RDX থেকে UAH
₴0.0387731529
|1 RDX থেকে VES
Bs0.12013952
|1 RDX থেকে CLP
$0.90667794
|1 RDX থেকে PKR
Rs0.2659588624
|1 RDX থেকে KZT
₸0.5065194794
|1 RDX থেকে THB
฿0.0303352288
|1 RDX থেকে TWD
NT$0.028063841
|1 RDX থেকে AED
د.إ0.0034446253
|1 RDX থেকে CHF
Fr0.000750872
|1 RDX থেকে HKD
HK$0.0073585456
|1 RDX থেকে MAD
.د.م0.0084848536
|1 RDX থেকে MXN
$0.0174296163
|1 RDX থেকে PLN
zł0.0034164676
|1 RDX থেকে RON
лв0.0040828665
|1 RDX থেকে SEK
kr0.0089823063
|1 RDX থেকে BGN
лв0.0015674453
|1 RDX থেকে HUF
Ft0.3184823588
|1 RDX থেকে CZK
Kč0.0196916182
|1 RDX থেকে KWD
د.ك0.00028626995
|1 RDX থেকে ILS
₪0.0032193637