Purple প্রাইস (PURPLE)
Purple(PURPLE) বর্তমানে 0.00055437USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 557.35KUSD। PURPLE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PURPLE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PURPLE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Purple থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Purple থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001119488 ছিল।
গত 60 দিনে, Purple থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000983357 ছিল।
গত 90 দিনে, Purple থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003984977174510084 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-5.18%
|30 দিন
|$ -0.0001119488
|-20.19%
|60 দিন
|$ +0.0000983357
|+17.74%
|90 দিন
|$ -0.0003984977174510084
|-41.82%
Purple এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.04%
-5.18%
+10.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Purple (PURPLE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PURPLEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 PURPLE থেকে VND
₫14.58824655
|1 PURPLE থেকে AUD
A$0.0008481861
|1 PURPLE থেকে GBP
￡0.0004102338
|1 PURPLE থেকে EUR
€0.0004712145
|1 PURPLE থেকে USD
$0.00055437
|1 PURPLE থেকে MYR
RM0.0023505288
|1 PURPLE থেকে TRY
₺0.0225462279
|1 PURPLE থেকে JPY
¥0.08149239
|1 PURPLE থেকে ARS
ARS$0.734263065
|1 PURPLE থেকে RUB
₽0.0443440563
|1 PURPLE থেকে INR
₹0.0486293364
|1 PURPLE থেকে IDR
Rp8.9414503611
|1 PURPLE থেকে KRW
₩0.7699534056
|1 PURPLE থেকে PHP
₱0.0314604975
|1 PURPLE থেকে EGP
￡E.0.0269091198
|1 PURPLE থেকে BRL
R$0.0030102291
|1 PURPLE থেকে CAD
C$0.0007594869
|1 PURPLE থেকে BDT
৳0.0672672558
|1 PURPLE থেকে NGN
₦0.8489566743
|1 PURPLE থেকে UAH
₴0.0229010247
|1 PURPLE থেকে VES
Bs0.07095936
|1 PURPLE থেকে CLP
$0.53552142
|1 PURPLE থেকে PKR
Rs0.1570862832
|1 PURPLE থেকে KZT
₸0.2991713142
|1 PURPLE থেকে THB
฿0.0179172384
|1 PURPLE থেকে TWD
NT$0.016575663
|1 PURPLE থেকে AED
د.إ0.0020345379
|1 PURPLE থেকে CHF
Fr0.000443496
|1 PURPLE থেকে HKD
HK$0.0043462608
|1 PURPLE থেকে MAD
.د.م0.0050115048
|1 PURPLE থেকে MXN
$0.0102946509
|1 PURPLE থেকে PLN
zł0.0020179068
|1 PURPLE থেকে RON
лв0.0024115095
|1 PURPLE থেকে SEK
kr0.0053053209
|1 PURPLE থেকে BGN
лв0.0009257979
|1 PURPLE থেকে HUF
Ft0.1881088284
|1 PURPLE থেকে CZK
Kč0.0116306826
|1 PURPLE থেকে KWD
د.ك0.00016908285
|1 PURPLE থেকে ILS
₪0.0019014891