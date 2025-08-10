PROOF Platform প্রাইস (PROOF)
PROOF Platform(PROOF) বর্তমানে 0.1459USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.43MUSD। PROOF থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PROOF থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PROOF এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PROOF Platform থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PROOF Platform থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2321818313 ছিল।
গত 60 দিনে, PROOF Platform থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2342118110 ছিল।
গত 90 দিনে, PROOF Platform থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.05632112887914907 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.03%
|30 দিন
|$ +0.2321818313
|+159.14%
|60 দিন
|$ +0.2342118110
|+160.53%
|90 দিন
|$ +0.05632112887914907
|+62.87%
PROOF Platform এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.07%
+0.03%
+13.15%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free.
PROOF Platform (PROOF) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PROOFটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
