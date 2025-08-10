POWSCHE প্রাইস (POWSCHE)
POWSCHE(POWSCHE) বর্তমানে 0.02077338USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.08MUSD। POWSCHE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ POWSCHE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। POWSCHE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, POWSCHE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00121061121069926 ছিল।
গত 30 দিনে, POWSCHE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0182871865 ছিল।
গত 60 দিনে, POWSCHE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0226583689 ছিল।
গত 90 দিনে, POWSCHE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.011886460423227669 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00121061121069926
|-5.50%
|30 দিন
|$ +0.0182871865
|+88.03%
|60 দিন
|$ +0.0226583689
|+109.07%
|90 দিন
|$ +0.011886460423227669
|+133.75%
POWSCHE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.29%
-5.50%
-12.47%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value.
