Pinto প্রাইস (PINTO)
Pinto(PINTO) বর্তমানে 0.946828USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.32MUSD। PINTO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PINTO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PINTO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Pinto থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0169061 ছিল।
গত 30 দিনে, Pinto থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.8866870950 ছিল।
গত 60 দিনে, Pinto থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0937086086 ছিল।
গত 90 দিনে, Pinto থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1279693817475197 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0169061
|+1.82%
|30 দিন
|$ +0.8866870950
|+93.65%
|60 দিন
|$ +0.0937086086
|+9.90%
|90 দিন
|$ +0.1279693817475197
|+15.63%
Pinto এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
0.00%
+1.82%
+0.93%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in.
|1 PINTO থেকে VND
₫24,915.77882
|1 PINTO থেকে AUD
A$1.44864684
|1 PINTO থেকে GBP
￡0.70065272
|1 PINTO থেকে EUR
€0.8048038
|1 PINTO থেকে USD
$0.946828
|1 PINTO থেকে MYR
RM4.01455072
|1 PINTO থেকে TRY
₺38.50749476
|1 PINTO থেকে JPY
¥139.183716
|1 PINTO থেকে ARS
ARS$1,254.073686
|1 PINTO থেকে RUB
₽75.73677172
|1 PINTO থেকে INR
₹83.05575216
|1 PINTO থেকে IDR
Rp15,271.41721684
|1 PINTO থেকে KRW
₩1,315.03047264
|1 PINTO থেকে PHP
₱53.732489
|1 PINTO থেকে EGP
￡E.45.95903112
|1 PINTO থেকে BRL
R$5.14127604
|1 PINTO থেকে CAD
C$1.29715436
|1 PINTO থেকে BDT
৳114.88810952
|1 PINTO থেকে NGN
₦1,449.96293092
|1 PINTO থেকে UAH
₴39.11346468
|1 PINTO থেকে VES
Bs121.193984
|1 PINTO থেকে CLP
$914.635848
|1 PINTO থেকে PKR
Rs268.29318208
|1 PINTO থেকে KZT
₸510.96519848
|1 PINTO থেকে THB
฿30.60148096
|1 PINTO থেকে TWD
NT$28.3101572
|1 PINTO থেকে AED
د.إ3.47485876
|1 PINTO থেকে CHF
Fr0.7574624
|1 PINTO থেকে HKD
HK$7.42313152
|1 PINTO থেকে MAD
.د.م8.55932512
|1 PINTO থেকে MXN
$17.58259596
|1 PINTO থেকে PLN
zł3.44645392
|1 PINTO থেকে RON
лв4.1187018
|1 PINTO থেকে SEK
kr9.06114396
|1 PINTO থেকে BGN
лв1.58120276
|1 PINTO থেকে HUF
Ft321.27767696
|1 PINTO থেকে CZK
Kč19.86445144
|1 PINTO থেকে KWD
د.ك0.28878254
|1 PINTO থেকে ILS
₪3.24762004