PinGo প্রাইস (PINGO)
PinGo(PINGO) বর্তমানে 0.060314USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.71MUSD। PINGO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PINGO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PINGO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PinGo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PinGo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0073681994 ছিল।
গত 60 দিনে, PinGo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0081140906 ছিল।
গত 90 দিনে, PinGo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00118328994397227 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.08%
|30 দিন
|$ +0.0073681994
|+12.22%
|60 দিন
|$ -0.0081140906
|-13.45%
|90 দিন
|$ +0.00118328994397227
|+2.00%
PinGo এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.24%
-0.08%
+11.69%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
PinGo - the first AI+DePIN project on the TON network, redefining the way we access computational resources, datasets, and artificial intelligence. PinGo serves as a medium that bridges idle computing power, effectively addressing the problem of fragmented and idle resources. By leveraging AI, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure), and Decloud solutions, PinGo provides a robust computing power foundation for building AI models. Our platform integrates these technologies to optimize and democratize access to essential computational resources, driving innovation and efficiency in machine learning applications.
PinGo (PINGO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PINGOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
