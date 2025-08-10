PHAR সম্পর্কে আরও

Pharaoh প্রাইস (PHAR)

Pharaoh (PHAR) লাইভ প্রাইস চার্ট

$354.76
$354.76$354.76
+4.80%1D
USD

আজকে Pharaoh (PHAR) এর প্রাইস

Pharaoh(PHAR) বর্তমানে 354.78USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.50MUSD। PHAR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Pharaoh এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.82%
Pharaoh এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
18.33K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PHAR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PHAR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Pharaoh (PHAR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Pharaoh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +16.3 ছিল।
গত 30 দিনে, Pharaoh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +27.4416298740 ছিল।
গত 60 দিনে, Pharaoh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -41.3122506660 ছিল।
গত 90 দিনে, Pharaoh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -26.61004281161067 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +16.3+4.82%
30 দিন$ +27.4416298740+7.73%
60 দিন$ -41.3122506660-11.64%
90 দিন$ -26.61004281161067-6.97%

Pharaoh (PHAR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Pharaoh এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 333.79
$ 333.79$ 333.79

$ 359.0
$ 359.0$ 359.0

$ 1,162.83
$ 1,162.83$ 1,162.83

+0.80%

+4.82%

+11.65%

Pharaoh (PHAR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 6.50M
$ 6.50M$ 6.50M

18.33K
18.33K 18.33K

Pharaoh (PHAR) কী?

Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Pharaoh (PHAR) এর টোকেনোমিক্স

Pharaoh (PHAR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PHARটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Pharaoh (PHAR) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

