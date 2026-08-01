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Palladium Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.395471 USD। PLLDV3-এর মার্কেট ক্যাপ 20,770,675 USD। PLLDV3-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Palladium Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.395471 USD। PLLDV3-এর মার্কেট ক্যাপ 20,770,675 USD। PLLDV3-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

PLLDV3 সম্পর্কে আরও

PLLDV3 প্রাইসের তথ্য

PLLDV3 কী

PLLDV3 হোয়াইটপেপার

PLLDV3 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

PLLDV3 টোকেনোমিক্স

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Palladium Network প্রাইস (PLLDV3)

তালিকাভুক্ত নয়

1 PLLDV3 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.395437
$0.395437$0.395437
+0.05%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Palladium Network (PLLDV3) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:13:05 (UTC+8)

Palladium Network-এর আজকের প্রাইস

আজ Palladium Network (PLLDV3)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.395471, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.98% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PLLDV3 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PLLDV3-এর জন্য $ 0.395471

Palladium Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 20,770,675 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 52.63M PLLDV3। গত 24 ঘণ্টায়, PLLDV3 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.371915 (নিম্ন) এবং $ 0.400011 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 5.83 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.221161

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PLLDV3 গত ঘণ্টায় -0.12% এবং গত 7 দিনে +1.27% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 108.00K-তে পৌঁছেছে।

Palladium Network (PLLDV3) এর মার্কেট তথ্য

$ 20.77M
$ 20.77M$ 20.77M

$ 108.00K
$ 108.00K$ 108.00K

$ 20.78M
$ 20.78M$ 20.78M

52.63M
52.63M 52.63M

52,643,000.0
52,643,000.0 52,643,000.0

Palladium Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 20.77M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 108.00K। PLLDV3 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 52.63M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 52643000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 20.78M

Palladium Network-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.371915
$ 0.371915$ 0.371915
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.400011
$ 0.400011$ 0.400011
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.371915
$ 0.371915$ 0.371915

$ 0.400011
$ 0.400011$ 0.400011

$ 5.83
$ 5.83$ 5.83

$ 0.221161
$ 0.221161$ 0.221161

-0.12%

+4.98%

+1.27%

+1.27%

Palladium Network (PLLDV3) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Palladium Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01875069 ছিল।
গত 30 দিনে, Palladium Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0528800883 ছিল।
গত 60 দিনে, Palladium Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0086608939 ছিল।
গত 90 দিনে, Palladium Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000004644990166 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01875069+4.98%
30 দিন$ -0.0528800883-13.37%
60 দিন$ -0.0086608939-2.19%
90 দিন$ -0.00000004644990166-0.00%

Palladium Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Palladium Network (PLLDV3) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, PLLDV3 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Palladium Network (PLLDV3) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Palladium Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Palladium Network সম্পর্কে

বর্তমানে Palladium Network-এর মূল্য কত?

Palladium Network বর্তমানে Tk48.65167862052381968000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 4.97%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ PLLDV3 উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

PLLDV3 গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Ethereum Ecosystem ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ Palladium Network কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে PLLDV3 কিনছে বা বিক্রি করছে।

Palladium Network অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Ethereum Ecosystem ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, PLLDV3 তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা PLLDV3 রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 52628316.204, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

Palladium Network-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk717.2189271973264000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk27.20769385212485488000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Palladium Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:13:05 (UTC+8)

Palladium Network (PLLDV3) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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