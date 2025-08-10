PADAWAN প্রাইস (PADAWAN)
PADAWAN(PADAWAN) বর্তমানে 0.00711819USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 70.83KUSD। PADAWAN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, PADAWAN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00031957 ছিল।
গত 30 দিনে, PADAWAN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004196044 ছিল।
গত 60 দিনে, PADAWAN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011662777 ছিল।
গত 90 দিনে, PADAWAN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00510523936268785 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00031957
|+4.70%
|30 দিন
|$ -0.0004196044
|-5.89%
|60 দিন
|$ -0.0011662777
|-16.38%
|90 দিন
|$ -0.00510523936268785
|-41.76%
PADAWAN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.95%
+4.70%
+14.19%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The real JEDI of MultiversX
PADAWAN (PADAWAN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PADAWANটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
