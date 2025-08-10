Origin Dollar প্রাইস (OUSD)
Origin Dollar(OUSD) বর্তমানে 0.999964USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.26MUSD। OUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Origin Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00010813 ছিল।
গত 30 দিনে, Origin Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0042902455 ছিল।
গত 60 দিনে, Origin Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013274522 ছিল।
গত 90 দিনে, Origin Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009997597273948 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00010813
|+0.01%
|30 দিন
|$ -0.0042902455
|-0.42%
|60 দিন
|$ +0.0013274522
|+0.13%
|90 দিন
|$ +0.0009997597273948
|+0.10%
Origin Dollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.04%
+0.01%
+0.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN).
|1 OUSD থেকে VND
₫26,314.05266
|1 OUSD থেকে AUD
A$1.52994492
|1 OUSD থেকে GBP
￡0.73997336
|1 OUSD থেকে EUR
€0.8499694
|1 OUSD থেকে USD
$0.999964
|1 OUSD থেকে MYR
RM4.23984736
|1 OUSD থেকে TRY
₺40.66853588
|1 OUSD থেকে JPY
¥146.994708
|1 OUSD থেকে ARS
ARS$1,324.452318
|1 OUSD থেকে RUB
₽79.98712036
|1 OUSD থেকে INR
₹87.71684208
|1 OUSD থেকে IDR
Rp16,128.44935492
|1 OUSD থেকে KRW
₩1,388.83000032
|1 OUSD থেকে PHP
₱56.747957
|1 OUSD থেকে EGP
￡E.48.53825256
|1 OUSD থেকে BRL
R$5.42980452
|1 OUSD থেকে CAD
C$1.36995068
|1 OUSD থেকে BDT
৳121.33563176
|1 OUSD থেকে NGN
₦1,531.33486996
|1 OUSD থেকে UAH
₴41.30851284
|1 OUSD থেকে VES
Bs127.995392
|1 OUSD থেকে CLP
$965.965224
|1 OUSD থেকে PKR
Rs283.34979904
|1 OUSD থেকে KZT
₸539.64057224
|1 OUSD থেকে THB
฿32.31883648
|1 OUSD থেকে TWD
NT$29.8989236
|1 OUSD থেকে AED
د.إ3.66986788
|1 OUSD থেকে CHF
Fr0.7999712
|1 OUSD থেকে HKD
HK$7.83971776
|1 OUSD থেকে MAD
.د.م9.03967456
|1 OUSD থেকে MXN
$18.56933148
|1 OUSD থেকে PLN
zł3.63986896
|1 OUSD থেকে RON
лв4.3498434
|1 OUSD থেকে SEK
kr9.56965548
|1 OUSD থেকে BGN
лв1.66993988
|1 OUSD থেকে HUF
Ft339.30778448
|1 OUSD থেকে CZK
Kč20.97924472
|1 OUSD থেকে KWD
د.ك0.30498902
|1 OUSD থেকে ILS
₪3.42987652