ORC প্রাইস (ORC)

তালিকাভুক্ত নয়

ORC (ORC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00105086
$0.00105086$0.00105086
-1.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে ORC (ORC) এর প্রাইস

ORC(ORC) বর্তমানে 0.00105086USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.05MUSD। ORC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

ORC এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.80%
ORC এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.00B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ORC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ORC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ ORC (ORC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, ORC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ORC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003120815 ছিল।
গত 60 দিনে, ORC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004791255 ছিল।
গত 90 দিনে, ORC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008200831324062406 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-1.80%
30 দিন$ -0.0003120815-29.69%
60 দিন$ -0.0004791255-45.59%
90 দিন$ -0.0008200831324062406-43.83%

ORC (ORC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

ORC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00104435
$ 0.00104435$ 0.00104435

$ 0.00110412
$ 0.00110412$ 0.00110412

$ 0.01816074
$ 0.01816074$ 0.01816074

-0.54%

-1.80%

-4.45%

ORC (ORC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

ORC (ORC) কী?

ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. ​Combining mythical strength with modern tech, our ​community loves collecting ORC Coins. Just like orcs ​love to gather gold, our community loves to collect ​ORC coins This meme coin brings to the world of ​cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and ​unique humor. It symbolizes diligence and dedication ​with a light touch of irony.

ORC (ORC) এর টোকেনোমিক্স

ORC (ORC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ORCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ORC (ORC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

