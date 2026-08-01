Optimistic General Intelligence প্রাইস (OGI)
আজ Optimistic General Intelligence (OGI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.13% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OGI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি OGI-এর জন্য $ 0।
Optimistic General Intelligence বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 758,338 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 975.02M OGI। গত 24 ঘণ্টায়, OGI এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00151954 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OGI গত ঘণ্টায় +4.48% এবং গত 7 দিনে +37.48% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 12.02K-তে পৌঁছেছে।
Optimistic General Intelligence এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 758.34K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 12.02K। OGI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 975.02M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 975020369.015544। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 758.34K।
+4.48%
+0.13%
+37.48%
+37.48%
আজকে, Optimistic General Intelligence থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Optimistic General Intelligence থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Optimistic General Intelligence থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Optimistic General Intelligence থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.13%
|30 দিন
|$ 0
|+145.82%
|60 দিন
|$ 0
|+207.00%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Optimistic General Intelligence এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Optimistic General Intelligence-এর বাস্তব দাম কত?
Optimistic General Intelligence Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.13% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই রিয়েল-টাইম তথ্য একাধিক স্পট মার্কেট থেকে সংগৃহীত ডেটা মিলিয়ে প্রতিফলিত হয়।
OGI-এর আজকের অস্থিরতা কত?
OGI-এর গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে দামের অস্থিরতা --%। উচ্চ অস্থিরতা দ্রুত দামের পরিবর্তন দেখায়, আর নিম্ন অস্থিরতা স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দেয়।
Optimistic General Intelligence-এর ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং রেঞ্জ কত?
টোকেনটি Tk (নিম্ন) থেকে Tk (উচ্চ) পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। ট্রেডাররা এটি দৈনিক গতিবিধি এবং বাজারের শক্তি মূল্যায়নে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।
OGI কত ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, OGI Tk-- ট্রেডিং কার্যকলাপ সংগ্রহ করেছে, যা বাজার এই অ্যাসেটের সঙ্গে কতটা সক্রিয়ভাবে জড়িত তা দেখায়।
বর্তমান দাম এর এটিএইচ এবং এটিএলের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?
সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk0.1869370237793182432000, আর সর্বকালীন নিম্নতম দাম Tk। বর্তমান দাম এই স্তরগুলোর সঙ্গে তুলনা করে ট্রেডাররা দীর্ঘমেয়াদী চক্র বুঝতে পারে।
Optimistic General Intelligence-এর বাজারের তরলতা কতটা শক্তিশালী?
তরলতার শক্তি --/১০০ রেটিং পাওয়া গেছে, যা অর্ডার বুকের গভীরতা এবং সক্রিয় ট্রেডিং সেশনে সহজে কার্যকর হওয়ার সুবিধা দেখায়।
OGI অন্যান্য Solana Ecosystem,Meme,AI Meme টোকেনের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?
Solana Ecosystem,Meme,AI Meme ক্যাটাগরিতে, OGI প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে, যা Tk-- তরলতা এবং ট্রেডারদের চলমান আগ্রহ দ্বারা সমর্থিত।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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