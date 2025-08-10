Obyte প্রাইস (GBYTE)
Obyte(GBYTE) বর্তমানে 3.16USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.83MUSD। GBYTE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GBYTE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GBYTE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Obyte থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.114641 ছিল।
গত 30 দিনে, Obyte থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.6199256400 ছিল।
গত 60 দিনে, Obyte থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.1314509560 ছিল।
গত 90 দিনে, Obyte থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.561466712117103 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.114641
|+3.77%
|30 দিন
|$ -0.6199256400
|-19.61%
|60 দিন
|$ -1.1314509560
|-35.80%
|90 দিন
|$ -1.561466712117103
|-33.07%
Obyte এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.75%
+3.77%
-5.33%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices.
Obyte (GBYTE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GBYTEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 GBYTE থেকে VND
₫83,155.4
|1 GBYTE থেকে AUD
A$4.8348
|1 GBYTE থেকে GBP
￡2.3384
|1 GBYTE থেকে EUR
€2.686
|1 GBYTE থেকে USD
$3.16
|1 GBYTE থেকে MYR
RM13.3984
|1 GBYTE থেকে TRY
₺128.5172
|1 GBYTE থেকে JPY
¥464.52
|1 GBYTE থেকে ARS
ARS$4,185.42
|1 GBYTE থেকে RUB
₽252.7684
|1 GBYTE থেকে INR
₹277.1952
|1 GBYTE থেকে IDR
Rp50,967.7348
|1 GBYTE থেকে KRW
₩4,388.8608
|1 GBYTE থেকে PHP
₱179.33
|1 GBYTE থেকে EGP
￡E.153.3864
|1 GBYTE থেকে BRL
R$17.1588
|1 GBYTE থেকে CAD
C$4.3292
|1 GBYTE থেকে BDT
৳383.4344
|1 GBYTE থেকে NGN
₦4,839.1924
|1 GBYTE থেকে UAH
₴130.5396
|1 GBYTE থেকে VES
Bs404.48
|1 GBYTE থেকে CLP
$3,052.56
|1 GBYTE থেকে PKR
Rs895.4176
|1 GBYTE থেকে KZT
₸1,705.3256
|1 GBYTE থেকে THB
฿102.1312
|1 GBYTE থেকে TWD
NT$94.484
|1 GBYTE থেকে AED
د.إ11.5972
|1 GBYTE থেকে CHF
Fr2.528
|1 GBYTE থেকে HKD
HK$24.7744
|1 GBYTE থেকে MAD
.د.م28.5664
|1 GBYTE থেকে MXN
$58.6812
|1 GBYTE থেকে PLN
zł11.5024
|1 GBYTE থেকে RON
лв13.746
|1 GBYTE থেকে SEK
kr30.2412
|1 GBYTE থেকে BGN
лв5.2772
|1 GBYTE থেকে HUF
Ft1,072.2512
|1 GBYTE থেকে CZK
Kč66.2968
|1 GBYTE থেকে KWD
د.ك0.9638
|1 GBYTE থেকে ILS
₪10.8388