Nuritopia প্রাইস (NBLU)
Nuritopia(NBLU) বর্তমানে 0.00165128USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.19MUSD। NBLU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Nuritopia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Nuritopia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002477331 ছিল।
গত 60 দিনে, Nuritopia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001951728 ছিল।
গত 90 দিনে, Nuritopia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003736397577210942 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.36%
|30 দিন
|$ -0.0002477331
|-15.00%
|60 দিন
|$ -0.0001951728
|-11.81%
|90 দিন
|$ -0.0003736397577210942
|-18.45%
Nuritopia এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.08%
-0.36%
-12.22%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics.
Nuritopia (NBLU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NBLUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
