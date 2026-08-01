NodalWaves প্রাইস (NODAL)
আজ NodalWaves (NODAL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00337734, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.62% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NODAL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NODAL-এর জন্য $ 0.00337734।
NodalWaves বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,274,195 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 377.28M NODAL। গত 24 ঘণ্টায়, NODAL এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0033577 (নিম্ন) এবং $ 0.00344575 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.0040084 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00196783।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NODAL গত ঘণ্টায় +0.34% এবং গত 7 দিনে +11.23% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.31K-তে পৌঁছেছে।
NodalWaves এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.27M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.31K। NODAL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 377.28M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 33.77M।
+0.34%
+0.62%
+11.23%
+11.23%
আজকে, NodalWaves থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, NodalWaves থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0015224150 ছিল।
গত 60 দিনে, NodalWaves থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, NodalWaves থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000635383608994 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.62%
|30 দিন
|$ +0.0015224150
|+45.08%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ -0.0000000635383608994
|-0.00%
2040 সালে, NodalWaves এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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NodalWaves-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?
NodalWaves-এর দাম Tk0.4154043739092210432000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে 0.61%।
আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?
মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।
NODAL বাজারের তরলতা কতটা?
--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।
দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?
Tk0.412988703025159296000 এবং Tk0.4238186328287049600000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।
NodalWaves-এর বর্তমান বাজারে র্যাঙ্কিং কী?
বর্তমানে এটি #2588 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk156722798.47846527360000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।
সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?
377277121.5576153 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।
NodalWaves-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?
তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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