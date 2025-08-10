NFTrade প্রাইস (NFTD)
NFTrade(NFTD) বর্তমানে 0.00219609USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 102.30KUSD। NFTD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, NFTrade থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, NFTrade থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000259307 ছিল।
গত 60 দিনে, NFTrade থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002967528 ছিল।
গত 90 দিনে, NFTrade থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005060882360092264 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.23%
|30 দিন
|$ -0.0000259307
|-1.18%
|60 দিন
|$ -0.0002967528
|-13.51%
|90 দিন
|$ -0.0005060882360092264
|-18.72%
NFTrade এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.04%
+0.23%
+2.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform.
NFTrade (NFTD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NFTDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
