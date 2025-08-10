NerveNetwork প্রাইস (NVT)
NerveNetwork(NVT) বর্তমানে 0.00153891USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 646.96KUSD। NVT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NVT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NVT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, NerveNetwork থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, NerveNetwork থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001341698 ছিল।
গত 60 দিনে, NerveNetwork থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006232748 ছিল।
গত 90 দিনে, NerveNetwork থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012736927923092347 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.58%
|30 দিন
|$ -0.0001341698
|-8.71%
|60 দিন
|$ -0.0006232748
|-40.50%
|90 দিন
|$ -0.0012736927923092347
|-45.28%
NerveNetwork এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.43%
-0.58%
+4.38%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service.
|1 NVT থেকে VND
₫40.49641665
|1 NVT থেকে AUD
A$0.0023545323
|1 NVT থেকে GBP
￡0.0011387934
|1 NVT থেকে EUR
€0.0013080735
|1 NVT থেকে USD
$0.00153891
|1 NVT থেকে MYR
RM0.0065249784
|1 NVT থেকে TRY
₺0.0625874697
|1 NVT থেকে JPY
¥0.22621977
|1 NVT থেকে ARS
ARS$2.038286295
|1 NVT থেকে RUB
₽0.1230974109
|1 NVT থেকে INR
₹0.1349931852
|1 NVT থেকে IDR
Rp24.8211255573
|1 NVT থেকে KRW
₩2.1373613208
|1 NVT থেকে PHP
₱0.0873331425
|1 NVT থেকে EGP
￡E.0.0746986914
|1 NVT থেকে BRL
R$0.0083562813
|1 NVT থেকে CAD
C$0.0021083067
|1 NVT থেকে BDT
৳0.1867313394
|1 NVT থেকে NGN
₦2.3566713849
|1 NVT থেকে UAH
₴0.0635723721
|1 NVT থেকে VES
Bs0.19698048
|1 NVT থেকে CLP
$1.48658706
|1 NVT থেকে PKR
Rs0.4360655376
|1 NVT থেকে KZT
₸0.8304881706
|1 NVT থেকে THB
฿0.0497375712
|1 NVT থেকে TWD
NT$0.046013409
|1 NVT থেকে AED
د.إ0.0056477997
|1 NVT থেকে CHF
Fr0.001231128
|1 NVT থেকে HKD
HK$0.0120650544
|1 NVT থেকে MAD
.د.م0.0139117464
|1 NVT থেকে MXN
$0.0285775587
|1 NVT থেকে PLN
zł0.0056016324
|1 NVT থেকে RON
лв0.0066942585
|1 NVT থেকে SEK
kr0.0147273687
|1 NVT থেকে BGN
лв0.0025699797
|1 NVT থেকে HUF
Ft0.5221829412
|1 NVT থেকে CZK
Kč0.0322863318
|1 NVT থেকে KWD
د.ك0.00046936755
|1 NVT থেকে ILS
₪0.0052784613