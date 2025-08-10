NVT সম্পর্কে আরও

NerveNetwork লোগো

NerveNetwork প্রাইস (NVT)

NerveNetwork (NVT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00153891
$0.00153891$0.00153891
-0.50%1D
আজকে NerveNetwork (NVT) এর প্রাইস

NerveNetwork(NVT) বর্তমানে 0.00153891USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 646.96KUSD।

NerveNetwork এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.58%
NerveNetwork এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
421.10M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ NVT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান।

USD এ NerveNetwork (NVT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, NerveNetwork থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, NerveNetwork থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001341698 ছিল।
গত 60 দিনে, NerveNetwork থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006232748 ছিল।
গত 90 দিনে, NerveNetwork থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012736927923092347 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.58%
30 দিন$ -0.0001341698-8.71%
60 দিন$ -0.0006232748-40.50%
90 দিন$ -0.0012736927923092347-45.28%

NerveNetwork (NVT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

NerveNetwork এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00152444
$ 0.00152444$ 0.00152444

$ 0.00159116
$ 0.00159116$ 0.00159116

$ 0.365258
$ 0.365258$ 0.365258

+0.43%

-0.58%

+4.38%

NerveNetwork (NVT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 646.96K
$ 646.96K$ 646.96K

--
----

421.10M
421.10M 421.10M

NerveNetwork (NVT) কী?

Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

NerveNetwork (NVT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

NerveNetwork (NVT) এর টোকেনোমিক্স

NerveNetwork (NVT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NVTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

