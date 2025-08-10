Mute প্রাইস (MUTE)
Mute(MUTE) বর্তমানে 0.02573694USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.03MUSD। MUTE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MUTE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MUTE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Mute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00186225 ছিল।
গত 30 দিনে, Mute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0098694087 ছিল।
গত 60 দিনে, Mute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0114812437 ছিল।
গত 90 দিনে, Mute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.008988279396628555 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00186225
|+7.80%
|30 দিন
|$ +0.0098694087
|+38.35%
|60 দিন
|$ +0.0114812437
|+44.61%
|90 দিন
|$ +0.008988279396628555
|+53.67%
Mute এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.20%
+7.80%
+21.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Mute is a zkRollup DeFi Platform. Invest & trade, earn yields, and participate in bonds all on one decentralized, community driven, lightning fast and low cost platform.
|1 MUTE থেকে VND
₫677.2675761
|1 MUTE থেকে AUD
A$0.0393775182
|1 MUTE থেকে GBP
￡0.0190453356
|1 MUTE থেকে EUR
€0.021876399
|1 MUTE থেকে USD
$0.02573694
|1 MUTE থেকে MYR
RM0.1091246256
|1 MUTE থেকে TRY
₺1.0467213498
|1 MUTE থেকে JPY
¥3.78333018
|1 MUTE থেকে ARS
ARS$34.08857703
|1 MUTE থেকে RUB
₽2.0586978306
|1 MUTE থেকে INR
₹2.2576443768
|1 MUTE থেকে IDR
Rp415.1118773682
|1 MUTE থেকে KRW
₩35.7455212272
|1 MUTE থেকে PHP
₱1.460571345
|1 MUTE থেকে EGP
￡E.1.2492710676
|1 MUTE থেকে BRL
R$0.1397515842
|1 MUTE থেকে CAD
C$0.0352596078
|1 MUTE থেকে BDT
৳3.1229202996
|1 MUTE থেকে NGN
₦39.4132925466
|1 MUTE থেকে UAH
₴1.0631929914
|1 MUTE থেকে VES
Bs3.29432832
|1 MUTE থেকে CLP
$24.86188404
|1 MUTE থেকে PKR
Rs7.2928193184
|1 MUTE থেকে KZT
₸13.8891970404
|1 MUTE থেকে THB
฿0.8318179008
|1 MUTE থেকে TWD
NT$0.769534506
|1 MUTE থেকে AED
د.إ0.0944545698
|1 MUTE থেকে CHF
Fr0.020589552
|1 MUTE থেকে HKD
HK$0.2017776096
|1 MUTE থেকে MAD
.د.م0.2326619376
|1 MUTE থেকে MXN
$0.4779349758
|1 MUTE থেকে PLN
zł0.0936824616
|1 MUTE থেকে RON
лв0.111955689
|1 MUTE থেকে SEK
kr0.2463025158
|1 MUTE থেকে BGN
лв0.0429806898
|1 MUTE থেকে HUF
Ft8.7330584808
|1 MUTE থেকে CZK
Kč0.5399610012
|1 MUTE থেকে KWD
د.ك0.0078497667
|1 MUTE থেকে ILS
₪0.0882777042