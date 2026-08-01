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Mushu-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00693854 USD। MUSHU-এর মার্কেট ক্যাপ 1,108,730 USD। MUSHU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Mushu-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00693854 USD। MUSHU-এর মার্কেট ক্যাপ 1,108,730 USD। MUSHU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MUSHU সম্পর্কে আরও

MUSHU প্রাইসের তথ্য

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Mushu প্রাইস (MUSHU)

তালিকাভুক্ত নয়

1 MUSHU থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00656955
$0.00656955$0.00656955
-0.01%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Mushu (MUSHU) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:38:21 (UTC+8)

Mushu-এর আজকের প্রাইস

আজ Mushu (MUSHU)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00693854, যা গত 24 ঘণ্টায় 15.73% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MUSHU থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MUSHU-এর জন্য $ 0.00693854

Mushu বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,108,730 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 159.70M MUSHU। গত 24 ঘণ্টায়, MUSHU এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00577052 (নিম্ন) এবং $ 0.00786102 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.03407162 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00100961

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MUSHU গত ঘণ্টায় -4.89% এবং গত 7 দিনে -3.43% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 147.64K-তে পৌঁছেছে।

Mushu (MUSHU) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 147.64K
$ 147.64K$ 147.64K

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

159.70M
159.70M 159.70M

159,704,480.673925
159,704,480.673925 159,704,480.673925

Mushu এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.11M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 147.64K। MUSHU এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 159.70M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 159704480.673925। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.11M

Mushu-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00577052
$ 0.00577052$ 0.00577052
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00786102
$ 0.00786102$ 0.00786102
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00577052
$ 0.00577052$ 0.00577052

$ 0.00786102
$ 0.00786102$ 0.00786102

$ 0.03407162
$ 0.03407162$ 0.03407162

$ 0.00100961
$ 0.00100961$ 0.00100961

-4.89%

+15.73%

-3.43%

-3.43%

Mushu (MUSHU) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Mushu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00094334 ছিল।
গত 30 দিনে, Mushu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0048119614 ছিল।
গত 60 দিনে, Mushu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0115269645 ছিল।
গত 90 দিনে, Mushu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000001969347979293 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00094334+15.73%
30 দিন$ +0.0048119614+69.35%
60 দিন$ +0.0115269645+166.13%
90 দিন$ +0.000001969347979293+0.00%

Mushu এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Mushu (MUSHU) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MUSHU এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Mushu (MUSHU) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Mushu এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Mushu সম্পর্কে

Mushu-এর বাস্তব দাম কত?

বর্তমান মূল্যায়ন Tk0.8534230680192360192000 এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 15.73% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

বাজারের মনোভাব MUSHU-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?

মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

Mushu-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র‍্যাঙ্ক কত?

Tk136371017.27524343040000 বাজার মূল্য নিয়ে, Mushu #2690 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।

সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?

MUSHU ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

MUSHU-এর আজকের অস্থিরতা কত?

টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?

টি Tk0.7097595290171076096000 থেকে Tk0.9668858010706250496000 পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।

Mushu-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (159704480.673925 টোকেন), Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Mushu সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:38:21 (UTC+8)

Mushu (MUSHU) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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