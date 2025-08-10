motion প্রাইস (MOTION)
motion(MOTION) বর্তমানে 0.00026108USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 260.04KUSD। MOTION থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MOTION থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MOTION এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, motion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, motion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, motion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, motion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.76%
|30 দিন
|$ 0
|--
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
motion এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+10.59%
+3.76%
-81.76%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MOTION is a meme community on Solana, The project was fair-launched on LaunchLab, This is a purely community-driven project. MOTION is the silent engine of every pump, the buzz before the leap. It’s the FOMO fuel that hits right before you rotate your stack –no matter where you’re heading, as long as you’re moving. Keep chasing volatility. Keep stacking. Keep riding. Stay in $MOTION. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, MOTION aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!
motion (MOTION) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MOTIONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
