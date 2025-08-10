Morpho eUSD প্রাইস (MEUSD)
Morpho eUSD(MEUSD) বর্তমানে 1.016USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.26MUSD। MEUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MEUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MEUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Morpho eUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000542203800564 ছিল।
গত 30 দিনে, Morpho eUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0022595840 ছিল।
গত 60 দিনে, Morpho eUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0050025808 ছিল।
গত 90 দিনে, Morpho eUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009309430548388 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000542203800564
|-0.05%
|30 দিন
|$ -0.0022595840
|-0.22%
|60 দিন
|$ +0.0050025808
|+0.49%
|90 দিন
|$ -0.0009309430548388
|-0.09%
Morpho eUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.14%
-0.05%
-0.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Morpho eUSD vault supplies eUSD to various collateral markets with a focus on the Reserve Protocol ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
