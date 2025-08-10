MOP প্রাইস (MOP)
MOP(MOP) বর্তমানে 0.00008374USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 82.98KUSD। MOP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MOP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MOP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001603170 ছিল।
গত 60 দিনে, MOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000901992 ছিল।
গত 90 দিনে, MOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00002596002435947272 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+33.26%
|30 দিন
|$ +0.0001603170
|+191.45%
|60 দিন
|$ +0.0000901992
|+107.71%
|90 দিন
|$ +0.00002596002435947272
|+44.93%
MOP এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+36.40%
+33.26%
+44.24%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The project is about a character called MOP. He is the mascot of the token and is aiming to supply the whole of the Abstract ecosystem with Mops. Right now on our website certain NFT collections can equip Mops to their NFTs and the plan is to expand that so that everyone can have a Mop. The original meme started from Luca Netz saying him, pudgy penguins and abstract will Mop all of the competition. Aim is to build a community and brand around our character.
MOP (MOP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MOPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MOP থেকে VND
₫2.2036181
|1 MOP থেকে AUD
A$0.0001281222
|1 MOP থেকে GBP
￡0.0000619676
|1 MOP থেকে EUR
€0.000071179
|1 MOP থেকে USD
$0.00008374
|1 MOP থেকে MYR
RM0.0003550576
|1 MOP থেকে TRY
₺0.0034057058
|1 MOP থেকে JPY
¥0.01230978
|1 MOP থেকে ARS
ARS$0.11091363
|1 MOP থেকে RUB
₽0.0066983626
|1 MOP থেকে INR
₹0.0073456728
|1 MOP থেকে IDR
Rp1.3506449722
|1 MOP থেকে KRW
₩0.1163048112
|1 MOP থেকে PHP
₱0.004752245
|1 MOP থেকে EGP
￡E.0.0040647396
|1 MOP থেকে BRL
R$0.0004547082
|1 MOP থেকে CAD
C$0.0001147238
|1 MOP থেকে BDT
৳0.0101610116
|1 MOP থেকে NGN
₦0.1282385986
|1 MOP থেকে UAH
₴0.0034592994
|1 MOP থেকে VES
Bs0.01071872
|1 MOP থেকে CLP
$0.08089284
|1 MOP থেকে PKR
Rs0.0237285664
|1 MOP থেকে KZT
₸0.0451911284
|1 MOP থেকে THB
฿0.0027064768
|1 MOP থেকে TWD
NT$0.002503826
|1 MOP থেকে AED
د.إ0.0003073258
|1 MOP থেকে CHF
Fr0.000066992
|1 MOP থেকে HKD
HK$0.0006565216
|1 MOP থেকে MAD
.د.م0.0007570096
|1 MOP থেকে MXN
$0.0015550518
|1 MOP থেকে PLN
zł0.0003048136
|1 MOP থেকে RON
лв0.000364269
|1 MOP থেকে SEK
kr0.0008013918
|1 MOP থেকে BGN
лв0.0001398458
|1 MOP থেকে HUF
Ft0.0284146568
|1 MOP থেকে CZK
Kč0.0017568652
|1 MOP থেকে KWD
د.ك0.0000255407
|1 MOP থেকে ILS
₪0.0002872282