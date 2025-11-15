বিনিময়DEX+
Mint Blockchain-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00202315 USD। MINT-এর মার্কেট ক্যাপ 398,110 USD। MINT থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Mint Blockchain প্রাইস (MINT)

1 MINT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00202315
$0.00202315
-6.10%1D
Mint Blockchain (MINT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:41:49 (UTC+8)

Mint Blockchain-এর আজকের প্রাইস

আজ Mint Blockchain (MINT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00202315, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.20% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MINT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MINT-এর জন্য $ 0.00202315

Mint Blockchain বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 398,110 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 195.95M MINT। গত 24 ঘণ্টায়, MINT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00201263 (নিম্ন) এবং $ 0.00224361 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.079854 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00144984

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MINT গত ঘণ্টায় -0.19% এবং গত 7 দিনে -22.45% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Mint Blockchain (MINT) এর মার্কেট তথ্য

$ 398.11K
$ 398.11K

--
--

$ 2.03M
$ 2.03M

195.95M
195.95M

999,999,999.5153956
999,999,999.5153956

Mint Blockchain এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 398.11K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। MINT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 195.95M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999999999.5153956। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.03M

Mint Blockchain-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00201263
$ 0.00201263
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00224361
$ 0.00224361
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00201263
$ 0.00201263

$ 0.00224361
$ 0.00224361

$ 0.079854
$ 0.079854

$ 0.00144984
$ 0.00144984

-0.19%

-6.19%

-22.45%

-22.45%

Mint Blockchain (MINT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Mint Blockchain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000133661491182892 ছিল।
গত 30 দিনে, Mint Blockchain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006598119 ছিল।
গত 60 দিনে, Mint Blockchain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009091069 ছিল।
গত 90 দিনে, Mint Blockchain থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0037509613812768505 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000133661491182892-6.19%
30 দিন$ -0.0006598119-32.61%
60 দিন$ -0.0009091069-44.93%
90 দিন$ -0.0037509613812768505-64.96%

Mint Blockchain এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Mint Blockchain (MINT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MINT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Mint Blockchain (MINT) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Mint Blockchain এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Mint Blockchain সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Mint Blockchain-এর মূল্য কত হবে?
যদি Mint Blockchain বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Mint Blockchain-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:41:49 (UTC+8)

Mint Blockchain (MINT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000000

$0.000001230

$0.010675

$0.005387

$0.0001656

$0.1392

