Micro3 লোগো

Micro3 প্রাইস (MIRO)

তালিকাভুক্ত নয়

Micro3 (MIRO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01990907
$0.01990907$0.01990907
-0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Micro3 (MIRO) এর প্রাইস

Micro3(MIRO) বর্তমানে 0.01990907USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 603.24KUSD। MIRO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Micro3 এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.14%
Micro3 এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
30.30M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MIRO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MIRO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Micro3 (MIRO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Micro3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Micro3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018838778 ছিল।
গত 60 দিনে, Micro3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0040967829 ছিল।
গত 90 দিনে, Micro3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.14%
30 দিন$ -0.0018838778-9.46%
60 দিন$ -0.0040967829-20.57%
90 দিন$ 0--

Micro3 (MIRO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Micro3 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01963253
$ 0.01963253$ 0.01963253

$ 0.02069915
$ 0.02069915$ 0.02069915

$ 0.02925122
$ 0.02925122$ 0.02925122

-0.83%

-0.14%

-2.27%

Micro3 (MIRO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 603.24K
$ 603.24K$ 603.24K

--
----

30.30M
30.30M 30.30M

Micro3 (MIRO) কী?

Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Micro3 (MIRO) এর টোকেনোমিক্স

Micro3 (MIRO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MIROটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Micro3 (MIRO) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

