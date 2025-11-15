বিনিময়DEX+
Memory-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02777776 USD। MEM-এর মার্কেট ক্যাপ 2,093,116 USD। MEM থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Memory (MEM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:06:48 (UTC+8)

Memory-এর আজকের প্রাইস

আজ Memory (MEM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02777776, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.18% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MEM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MEM-এর জন্য $ 0.02777776

Memory বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,093,116 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 75.07M MEM। গত 24 ঘণ্টায়, MEM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0266644 (নিম্ন) এবং $ 0.0295764 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.120607 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0266644

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MEM গত ঘণ্টায় +0.23% এবং গত 7 দিনে -2.50% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Memory (MEM) এর মার্কেট তথ্য

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

--
----

$ 27.88M
$ 27.88M$ 27.88M

75.07M
75.07M 75.07M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Memory এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.09M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। MEM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 75.07M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 27.88M

Memory-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0266644
$ 0.0266644$ 0.0266644
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0295764
$ 0.0295764$ 0.0295764
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0266644
$ 0.0266644$ 0.0266644

$ 0.0295764
$ 0.0295764$ 0.0295764

$ 0.120607
$ 0.120607$ 0.120607

$ 0.0266644
$ 0.0266644$ 0.0266644

+0.23%

-5.18%

-2.50%

-2.50%

Memory (MEM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Memory থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00151768041439643 ছিল।
গত 30 দিনে, Memory থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0087994138 ছিল।
গত 60 দিনে, Memory থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0190815155 ছিল।
গত 90 দিনে, Memory থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00151768041439643-5.18%
30 দিন$ -0.0087994138-31.67%
60 দিন$ -0.0190815155-68.69%
90 দিন$ 0--

Memory এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Memory (MEM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MEM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Memory (MEM) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Memory এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Memory সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Memory-এর মূল্য কত হবে?
যদি Memory বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Memory-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:06:48 (UTC+8)

Memory (MEM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

