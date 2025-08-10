CACAO সম্পর্কে আরও

Maya Protocol লোগো

Maya Protocol প্রাইস (CACAO)

Maya Protocol (CACAO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.190111
$0.190111$0.190111
+4.30%1D
USD

আজকে Maya Protocol (CACAO) এর প্রাইস

Maya Protocol(CACAO) বর্তমানে 0.190111USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.01MUSD। CACAO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Maya Protocol এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.30%
Maya Protocol এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
100.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CACAO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CACAO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Maya Protocol (CACAO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Maya Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0078385 ছিল।
গত 30 দিনে, Maya Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0023002860 ছিল।
গত 60 দিনে, Maya Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0212124523 ছিল।
গত 90 দিনে, Maya Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0219625398812429 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0078385+4.30%
30 দিন$ +0.0023002860+1.21%
60 দিন$ -0.0212124523-11.15%
90 দিন$ -0.0219625398812429-10.35%

Maya Protocol (CACAO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Maya Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.180935
$ 0.180935$ 0.180935

$ 0.190493
$ 0.190493$ 0.190493

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

+0.08%

+4.30%

+6.56%

Maya Protocol (CACAO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 19.01M
$ 19.01M$ 19.01M

--
----

100.00M
100.00M 100.00M

Maya Protocol (CACAO) কী?

Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks.

Maya Protocol (CACAO) এর টোকেনোমিক্স

Maya Protocol (CACAO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CACAOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

CACAO থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CACAO থেকে VND
5,002.770965
1 CACAO থেকে AUD
A$0.29086983
1 CACAO থেকে GBP
0.14068214
1 CACAO থেকে EUR
0.16159435
1 CACAO থেকে USD
$0.190111
1 CACAO থেকে MYR
RM0.80607064
1 CACAO থেকে TRY
7.73181437
1 CACAO থেকে JPY
¥27.946317
1 CACAO থেকে ARS
ARS$251.8020195
1 CACAO থেকে RUB
15.20697889
1 CACAO থেকে INR
16.67653692
1 CACAO থেকে IDR
Rp3,066.30602233
1 CACAO থেকে KRW
264.04136568
1 CACAO থেকে PHP
10.78879925
1 CACAO থেকে EGP
￡E.9.22798794
1 CACAO থেকে BRL
R$1.03230273
1 CACAO থেকে CAD
C$0.26045207
1 CACAO থেকে BDT
23.06806874
1 CACAO থেকে NGN
291.13408429
1 CACAO থেকে UAH
7.85348541
1 CACAO থেকে VES
Bs24.334208
1 CACAO থেকে CLP
$183.647226
1 CACAO থেকে PKR
Rs53.86985296
1 CACAO থেকে KZT
102.59530226
1 CACAO থেকে THB
฿6.14438752
1 CACAO থেকে TWD
NT$5.6843189
1 CACAO থেকে AED
د.إ0.69770737
1 CACAO থেকে CHF
Fr0.1520888
1 CACAO থেকে HKD
HK$1.49047024
1 CACAO থেকে MAD
.د.م1.71860344
1 CACAO থেকে MXN
$3.53036127
1 CACAO থেকে PLN
0.69200404
1 CACAO থেকে RON
лв0.82698285
1 CACAO থেকে SEK
kr1.81936227
1 CACAO থেকে BGN
лв0.31748537
1 CACAO থেকে HUF
Ft64.50846452
1 CACAO থেকে CZK
3.98852878
1 CACAO থেকে KWD
د.ك0.057983855
1 CACAO থেকে ILS
0.65208073