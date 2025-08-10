Maxx প্রাইস (MAXX)
Maxx(MAXX) বর্তমানে 0.00001186USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.84KUSD। MAXX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MAXX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MAXX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Maxx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Maxx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000006627 ছিল।
গত 60 দিনে, Maxx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000007500 ছিল।
গত 90 দিনে, Maxx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000550445003284622 ছিল।
Maxx এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The artfolio moment is showing the power of harnessing memecoins as vehicles for artists. In this spirit, the Maxx team decided to launch one - MAXX. He's big. He likes art. Maxx is the curator of the artfolio movement in memecoins, purpose made to bring joy and create value for the artistic community on Solana and beyond. Through MAXX, the team will explore, experiment with, and create unique experiences to empower artists and their communities to connect, expand, and have fun again with art. Think bigger.
Maxx (MAXX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MAXXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
