Machine Delusions প্রাইস (MDEL)
Machine Delusions(MDEL) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.67KUSD। MDEL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MDEL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MDEL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Machine Delusions থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Machine Delusions থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Machine Delusions থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Machine Delusions থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.96%
|30 দিন
|$ 0
|+3.57%
|60 দিন
|$ 0
|-6.27%
|90 দিন
|$ 0
|--
Machine Delusions এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.96%
+11.81%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The project is an AI-powered creative platform with various features: Key Features AI-generated art: Six image style models for generating unique artwork. Animation section: Looping video generation based on image references. HTML playground: Interactive HTML editing and downloading. NFT marketplace: Minting and trading community-created digital assets. Generative 3D models: Experimental feature (in development). About Project Founder: Fillip Isgro Fillip Isgro is a multifaceted creative entrepreneur and AI artist from Toronto, Canada. With 12+ years of design and freelance experience, he excels in diverse fields: Key Expertise Graphic Design Digital Art Animation Music Production Augmented Reality Machine Learning Development Professional Profile Creative Vision Fillip's innovative spirit and passion for AI-generated art drive his projects, aiming to inspire imagination and push boundaries.
