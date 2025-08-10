LORDS সম্পর্কে আরও

LORDS লোগো

LORDS প্রাইস (LORDS)

তালিকাভুক্ত নয়

LORDS (LORDS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.02043936
$0.02043936$0.02043936
+2.70%1D
mexc
USD

আজকে LORDS (LORDS) এর প্রাইস

LORDS(LORDS) বর্তমানে 0.02046925USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.23MUSD। LORDS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

LORDS এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.91%
LORDS এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
207.09M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ LORDS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LORDS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ LORDS (LORDS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, LORDS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00057786 ছিল।
গত 30 দিনে, LORDS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0082030069 ছিল।
গত 60 দিনে, LORDS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007220220 ছিল।
গত 90 দিনে, LORDS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01846896110286875 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00057786+2.91%
30 দিন$ +0.0082030069+40.07%
60 দিন$ -0.0007220220-3.52%
90 দিন$ -0.01846896110286875-47.43%

LORDS (LORDS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

LORDS এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01955161
$ 0.01955161$ 0.01955161

$ 0.020598
$ 0.020598$ 0.020598

$ 1.094
$ 1.094$ 1.094

+0.27%

+2.91%

+11.91%

LORDS (LORDS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

--
----

207.09M
207.09M 207.09M

LORDS (LORDS) কী?

$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.

LORDS (LORDS) এর টোকেনোমিক্স

LORDS (LORDS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LORDSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: LORDS (LORDS) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

