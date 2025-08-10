LIQUIDATED প্রাইস (LIQQ)
LIQUIDATED(LIQQ) বর্তমানে 0.00010174USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 73.22KUSD। LIQQ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LIQQ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LIQQ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, LIQUIDATED থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, LIQUIDATED থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000367661 ছিল।
গত 60 দিনে, LIQUIDATED থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000392794 ছিল।
গত 90 দিনে, LIQUIDATED থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00009644508725147433 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.40%
|30 দিন
|$ -0.0000367661
|-36.13%
|60 দিন
|$ -0.0000392794
|-38.60%
|90 দিন
|$ -0.00009644508725147433
|-48.66%
LIQUIDATED এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+3.40%
+1.21%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world.
LIQUIDATED (LIQQ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LIQQটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
