Liquid RON প্রাইস (LRON)
Liquid RON(LRON) বর্তমানে 0.60069USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.12MUSD। LRON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LRON থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LRON এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Liquid RON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02626951 ছিল।
গত 30 দিনে, Liquid RON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0612527797 ছিল।
গত 60 দিনে, Liquid RON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0117738243 ছিল।
গত 90 দিনে, Liquid RON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1078928150087935 ছিল।
|আজ
|$ +0.02626951
|+4.57%
|30 দিন
|$ +0.0612527797
|+10.20%
|60 দিন
|$ +0.0117738243
|+1.96%
|90 দিন
|$ -0.1078928150087935
|-15.22%
Liquid RON এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.10%
+4.57%
+19.80%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.
Liquid RON (LRON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LRONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
