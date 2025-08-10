LFT সম্পর্কে আরও

Lifeform (LFT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00770381
$0.00770381$0.00770381
-1.80%1D
আজকে Lifeform (LFT) এর প্রাইস

Lifeform(LFT) বর্তমানে 0.00770435USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.74MUSD। LFT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Lifeform এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.81%
Lifeform এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
615.74M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ LFT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LFT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Lifeform (LFT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Lifeform থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000142467489253409 ছিল।
গত 30 দিনে, Lifeform থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009937347 ছিল।
গত 60 দিনে, Lifeform থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0032379441 ছিল।
গত 90 দিনে, Lifeform থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.005945696155643662 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000142467489253409-1.81%
30 দিন$ -0.0009937347-12.89%
60 দিন$ -0.0032379441-42.02%
90 দিন$ -0.005945696155643662-43.55%

Lifeform (LFT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Lifeform এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00761707
$ 0.00761707$ 0.00761707

$ 0.00792064
$ 0.00792064$ 0.00792064

$ 0.582687
$ 0.582687$ 0.582687

+0.08%

-1.81%

-3.71%

Lifeform (LFT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

615.74M
615.74M 615.74M

Lifeform (LFT) কী?

Lifeform, a pioneering provider of decentralized digital identity solutions, empowers individuals to securely and seamlessly navigate the digital realm. With a vision of inclusivity, Lifeform aims to facilitate the integration of the next billion users into the web3 revolution. At the forefront of innovation, Lifeform introduces hyper-realistic 3D virtual human avatars as NFT-based digital identities. These avatars are accessible across both web3 and traditional web2 platforms, offering users a unique and engaging identity experience. With the user-friendly Virtual Human Editor tool and cross-blockchain NFT storage, Lifeform ensures a smooth and intuitive process for creating and managing digital identities. One of Lifeform's groundbreaking developments is the creation of the Universal Domain, which provides domain names with the .btc suffix. This innovation simplifies authentication and positioning in blockchain networks, granting users complete control over their identity information. Leveraging the robust network of Bitcoin, Lifeform ensures global recognition and usability, thereby enhancing security in digital identity management. Backed by industry leaders such as Binance Labs and IDG Capital, Lifeform stands as a driving force in shaping the future of digital identity and web3 technology. With a commitment to innovation and inclusivity, Lifeform strives to revolutionize the way individuals interact and transact in the digital world.

Lifeform (LFT) এর টোকেনোমিক্স

Lifeform (LFT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LFTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

