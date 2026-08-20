Klima Protocol K2 প্রাইস (K2)
আজ Klima Protocol K2 (K2)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00951612, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.25% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান K2 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি K2-এর জন্য $ 0.00951612।
Klima Protocol K2 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 444,687 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 46.73M K2। গত 24 ঘণ্টায়, K2 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00975536 (নিম্ন) এবং $ 0.01060853 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.103337 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00879568।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, K2 গত ঘণ্টায় -2.46% এবং গত 7 দিনে -35.41% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.11K-তে পৌঁছেছে।
Klima Protocol K2 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 444.69K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.11K। K2 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 46.73M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 951.61K।
-2.46%
-10.24%
-35.41%
-35.41%
আজকে, Klima Protocol K2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001086418974464586 ছিল।
গত 30 দিনে, Klima Protocol K2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0046311225 ছিল।
গত 60 দিনে, Klima Protocol K2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0040195786 ছিল।
গত 90 দিনে, Klima Protocol K2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000075911438064 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.001086418974464586
|-10.24%
|30 দিন
|$ -0.0046311225
|-48.66%
|60 দিন
|$ -0.0040195786
|-42.23%
|90 দিন
|$ -0.000000075911438064
|-0.00%
2040 সালে, Klima Protocol K2 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Klima Protocol K2-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?
Klima Protocol K2-এর দাম Tk1.1702012960996814624000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে -10.24%।
আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?
মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।
K2 বাজারের তরলতা কতটা?
--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।
দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?
Tk1.1996207399569350272000 এবং Tk1.3045354152440652056000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।
Klima Protocol K2-এর বর্তমান বাজারে র্যাঙ্কিং কী?
বর্তমানে এটি #3562 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk54683348.23002222024000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।
সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?
46729917.0196925 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।
Klima Protocol K2-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?
তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।
|সময় (UTC+8)
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